Utangaç bir çocuğu taklit eden robot Mirumi tanıtıldı

Yukai Engineering, utangaç bir çocuğun davranışlarını taklit eden robot Mirumi'yi tanıttı.

CES 2025'te sergilenmesi beklenen robot, insanlara sevimli hareketlerle tepki veren çeşitli sensörlerle donatılıyor.

Merakla beklenen robotun bu yıl yaklaşık 70 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

2020 yılında Qoobo adlı robot kedi geliştiren bir girişim olan Yukai Engineering, şimdi de bir bebeğin tipik merakını taklit etmek için tasarlanan Mirumi adında yeni bir tüylü robotu karşımıza çıkardı. Son derece eğlenceli bir görünüme sahip olan bu robot ilk kez dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2025‘te sergilenecek.

Bu tüylü robot yakındaki insanların veya nesnelerin varlığını algılamasına olanak tanıyan, meraklı görünen kafa hareketleriyle yanıt veren ve cihaza sevimli bir görünüm kazandıran şişkin gözlerle tamamlanan bir dizi sensörden yararlanarak çalışıyor. Bununla birlikte birisi robota aniden yaklaştığında ya da ona dokunduğunda, utangaç bir tepki gösteriyor.

Robot Mirumi neler sunuyor?

The Verge tarafından aktarılan detaylara göre Mirumi’nin yenilikçi yönlerinden bir tanesi, robotun sırt çantası ya da el çantası gibi bir çantanın sapına veya sapına güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan uzun kolların varlığı oluyor. Bu dikkat çekici özellik, Mirumi’nin kendi hareket kabiliyetine sahip olmaması ve fonksiyonlarının kafa hareketleriyle sınırlı olması nedeniyle onu kullanıcının kucağına yaslanacak şekilde tasarlanan Qoobo’dan ayırıyor.

Mirumi’nin hareketleri başını çevirmekle sınırlı kalıyor. Fakat yine de iri gözleri çevresiyle etkileşim duygusu yaratmaya katkıda bulunuyor. Robot, etrafındaki hareketleri algılamak ve algıladıklarına farklı şekillerde tepki vermek için bir mesafe sensörü ve bir eylemsizlik ölçüm biriminden oluşan bir kombinasyon kullanıyor.

Bir çanta hareket etmeye başladığında Mirumi, bakışlarını yakınlarda tespit edilen bir kişiye veya nesneye odaklıyor gibi görünen bir gözlem sürecine başlıyor. Öte yandan birisi aniden ortaya çıktığında veya robota dokunduğunda robot utanarak başka tarafa bakıyor. Robot sallandığında ise sanki bunu istemiyormuş gibi başını sallıyor ve hoşnutsuz bir tavır sergiliyor.

Yukai Engineering CEO’su Shunsuke Aoki robot Mirumi ile ilgili şunları söylüyor:

“İnsanlar genellikle kendi mutluluklarını başkalarıyla paylaşmaktan büyük keyif alıyor. Mirumi tam da bunu yapmanıza olanak tanıyan bir robot. İster kalabalık bir trende ister kasa kuyruğunda olsun, Mirumi’niz her zaman masum görünümüyle insanların kalplerine dokunmanın bir yolunu bulacak, onları robota el sallamaya veya karşılık olarak komik bir surat yapmaya teşvik edecek.”

Robot Mirumi, 2025’in ortalarında başlayacak bir kitlesel fonlama kampanyasıyla piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Yukai Engineering ekibi robotun pembe ve gri kürk gibi renk seçenekleriyle, yaklaşık 70 dolar fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor.