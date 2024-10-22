Ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air’dan neler bekleniyor? İşte özellikleri

Teknoloji devi Apple, iPhone’ların tasarımında son yıllarda büyük değişiklikler göstermedi. Günümüzde pek çok teknoloji meraklısı, Apple’dan tasarım anlamında yeni şeyler denemesini talep ediyor. Gelen son söylentiler ise şirketin iPhone 17 Air olarak adlandırılacak ve seriye bambaşka bir soluk getirebilecek yeni bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Apple’ın merakla beklenen yeni telefonu, iPhone 16 Plus’ın halefi olarak gelecek. Bir dönem “Mini” olan, daha sonra “Plus” olarak dönüştürülen cihaz, tasarımın daha da ince bir hale getirilmesi ile birlikte artık “Air” adını alacak. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında ise 8 GB RAM ve 48 MP kamera gibi unsurlar yer alıyor. Fakat yine de en çok dikkat çeken unsur, muhtemelen tasarım detaylarında saklı olacak.

Daha büyük boyut ve daha ince tasarım

Serinin yeni üyesi iPhone 17 Air, belki de mevcut modellerden daha yüksek bir fiyatla Apple için bir yön değişikliğine işaret edebilir. Analist Ming-Chi Kuo, yeni cihazın A19 çip ile donatılacağını ve ekranda Dynamic Island tasarımının benimseneceğini vurguluyor. Cihazın arkasında ise tek bir kameranın yer alacağı ifade ediliyor. Modelle alakalı bir diğer ilgi çekici nokta ise Apple’ın özel 5G modemlerini destekleyen ilk iPhone’lardan biri olması olacak.

MacRumors’un haberine göre merakla beklenen iPhone 17 Air, iPhone 16 Plus modelinden daha küçük bir tasarıma sahip olacak. Fakat ilginç bir şekilde iPhone 16 Pro’dan da daha büyük bir şekilde gelecek. Söylentilere göre cihaz 6,6 inç ekrana sahip olarak seride ara bir seçenek olarak konumlanacak.

iPhone 17 Air, Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek

iPhone 17 Air’da TSMC tarafından 3 nm mimariyle üretilen A19 çipine yer verilecek. Şirket A19 Pro yerine serinin standart seçeneğini kullanarak cihazı iPhone 17 ailesindeki diğer modellerden daha farklı bir noktada pazarlayacak.

Alüminyum çerçeve tasarımına sahip olacak iPhone 17 Air, arka tarafta 48 MP’lik tekli kamera ile gelecek. Sade ve minimalist bir tasarımı benimseyecek cihaz, 8 GB RAM kapasitesiyle donatılacak. Bununla birlikte model Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini destekleyecek.

Son olarak cihazın en dikkat çekici detaylarından bir tanesinin ince tasarımı olacağını belirtelim. iPhone 17 Air modeli ilkbaharda piyasaya sürülmesi planlanan iPhone SE 4 de dahil olmak üzere serideki mevcut modellerden daha ince bir tasarımla karşımıza çıkacak.

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