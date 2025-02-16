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    Üçe katlanabilir Samsung Galaxy G Fold sınırlı bir satış imkanıyla çıkacak

    Samsung üçe katlanabilir telefonu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Galaxy G Fold modelinin sınırlı bir şekilde satışa çıkacağı belirtiliyor.
    Samsung Galaxy G Fold
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    • Samsung, Galaxy G Fold kod adlı üçe katlanabilir telefonu üzerinde çalışmaya devam ediyor.
    • Merakla beklenen cihazın sınırlı bir şekilde satılacağı iddia ediliyor.
    • Söylentilere göre cihazın satışları başlangıç aşamasında sadece belirli ülkelerde olacak.

    Samsung, Galaxy S25 Unpacked etkinliğinde üçlü katlanabilir cihazının varlığını ilk kez doğruladı. Fakat ne yazık ki cihazın görünümüne dair bir çizim dışında başka ayrıntı vermedi. Şimdi ise Galaxy G Fold kod adlı model hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Galaxy G Fold’un merak edilen önemli bazı noktalarını gözler önüne seren PandaFlash (@PandaFlashPro) adlı X kullanıcısı, cihazın kullanılabilirliği ve bazı özellikleri ile ilgili çeşitli ipuçları ortaya koydu. Samsung’un ilk üçe katlanabilir telefonunun, en azından piyasaya sürüldüğü ilk dönemde çok sınırlı satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

    Samsung Galaxy G Fold yalnızca belirli ülkelerde satılacak

    Cihazla alakalı ortaya çıkan son rapor, modelin ilk etapta seçili pazarlarda satışa sunulacağını belirtiyor. Fakat ne yazık ki bunların hangileri olacağı hakkında daha fazla bilgi paylaşılmıyor. Galaxy Z Fold SE’nin de başlangıçta yalnızca Güney Kore’ye geldiği göz önüne alındığında, beklenen yeni modelin de benzer bir kadere sahip olabileceği akıllara geliyor.

    Merakla beklenen Galaxy G Fold, Galaxy Z Fold 7 için beklendiği gibi düz kenarlı bir tasarıma sahip olacak. Fakat ekranın üç parçaya katlanmasının karmaşıklığı nedeniyle, ekrandaki katların kırışığı “klasik” formattaki yeni katlanabilir cihaza göre daha belirgin olacak.

    Samsung Galaxy G Fold

    Öte yandan Galaxy G Fold’un kamera modülünün cihazın orta kısmında yer alacağı söyleniyor. Her iki parça da aynı yöne doğru açıldığından kamera modülünü ortada tutmak oldukça mantıklı olacak. Zira bu hamle, cihaz tamamen açıldığında ağırlığın daha iyi dağılmasına da yardımcı oluyor.

    Arkadaki tüm kameraların etrafında geniş çerçeveler olacağı söyleniyor. Bu da Samsung’un tüm üst düzey ürün gamında görsel kimliğini korumasına yardımcı olurken, aynı zamanda portföyüne yeni bir format kazandıracak gibi görünüyor.

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    Üçe katlanabilir Samsung Galaxy G Fold modelinin Temmuz ayında piyasaya yeni Galaxy Z Fold & Flip 7 ile birlikte duyurulması bekleniyor. Merakla beklenen cihazın bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacağı konuşuluyor. Fakat yine de Samsung’un henüz ilk üçe katlanabilir telefonunun adını ya da çıkış tarihini doğrulamadığını eklemekte fayda var.

    Son olarak yakın zaman önce Android 15 ve One UI 7 güncellemesi alacak Samsung telefonların sızdırıldığını da sizlere hatırlatmak isteriz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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