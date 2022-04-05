GOBI 2022 için geri sayım başladı!

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek olan İTÜ’nün ilk ve ödüllü uluslararası öğrenci zirvesi Global Opportunities in Business and Investment, bilinen adıyla GOBI‘nin kayıtları açıldı!

2009 yılında Üniaktivite tarafından “En İyi Uluslararası Organizasyon” ödülüne layık görülen, İTÜ’nün ilk uluslararası öğrenci zirvesi olan GOBI; 13 yıldır “Bu Bir Hayal Ürünüdür!” mottosu ile dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara evrensel konularda rehber olmayı ve onlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

14. senesinde Sabancı Holding global sponsorluğunda “İnsanı Yeniden Tanımla!” sloganıyla 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan GOBI 2022; bu yıl farklılık, teknoloji, değişim, insan, farkındalık, alışkanlık, etki gibi pek çok farklı temayı işlerken “Gobist” adını verdiğimiz yabancı öğrencilerle İstanbul’da vakit geçirmenizi sağlayacak.

GOBI 2022 konuşmacılarından bazıları ise şöyle:

Berkeley Üniversitesi’nden Profesör Daniel Kammen ile “Taking the Long View, The Forever Legacy of Climate Change” başlıklı oturumda sürdürülebilirlik üzerine,

ile “Taking the Long View, The Forever Legacy of Climate Change” başlıklı oturumda sürdürülebilirlik üzerine, Yönetmen ve Yazar Mu Tunç ve Loud and Proud Kurucu Ortağı Elif Çetin ile yaratıcılık üzerine,

ve Loud and Proud Kurucu Ortağı ile yaratıcılık üzerine, B2Metric AI CEO’su Murat Hacıoğlu ile “Is the Artificial Intelligent the Ultimate Solution Partner” başlıklı panelde yapay zeka üzerine konuşulacak.

GOBI’ye kaydolmak ve etkinlik ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz.