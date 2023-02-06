Üç eski iPhone modeli iOS 17 alamayacak

Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi iOS 17 için çalışmalarına başladı. Bu yılın eylül ayında iPhone 15 serisi akıllı telefon modelleri ile karşımıza çıkacak olan şirket, bununla birlikte yeni güncellemesini de kullanıcılarıyla buluşturacak. Başta şirketin en güncel amiral gemisi modelleri bu güncellemeden yararlanabilecekken; aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan pek çok cihaz da yazılıma erişebilecek. Ortaya çıkan son gelişmelere göre ise iOS 17 alamayacak iPhone modelleri belli oldu. Bir döneme damgasını vuran üç eski iPhone modelinin bu güncellemeden faydalanamayacağı anlaşıldı.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesi ile birlikte Apple, iOS 16 güncellemesini yayınlamıştı. Pek çok cihaz bu güncellemeyi alırken; iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil) iPhone 7, iPhone 7 Plus modellerinin ise güncellemeye hak kazanamadığı anlaşılmıştı. Benzer bir durum bu sene iOS 17 için de geçerli olacak. Pek çok ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapacak olan güncellemenin bazı cihazlara ulaşmayacağı ortaya çıktı.

iOS 17 alamayacak iPhone modelleri belli oldu

Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında iOS 17’nin beta sürümünü kullanıcılara sunacak. WWDC 2023 etkinliğinde merakla beklenen yeni yazılım ilk defa karşımıza çıkacak. Gerçekleştirilecek olan etkinlikte şirket, hangi modellerin bu güncellemeye uygun olduğunu da resmi bir şekilde doğrulayacak.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın iddialarına göre Apple, A11 Bionic işlemcisine sahip olan iPhone modellerine iOS 17 güncellemesi sunmayacak. Bu şanssız modeller arasında ise iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X cihazları yer alıyor.

iOS 17 alamayacak iPhone modelleri, 2018’den önce piyasaya çıkan cihazları kapsıyor. 2017 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, çıktığı döneme damga vurmayı başarmıştı. Öte yandan Apple’ın akıllı telefon bölümü için pek çok devrimsel yeniliğe ev sahipliği yapan iPhone X cihazı da yine dönemi itibariyle büyük ilgi görmüştü. İlk tam ekranlı iPhone olarak lanse edilen bu cihaz, Home butonunun kaldırılması ve üst kısma yeni bir çentik tasarımı eklenmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak iOS 16 güncellemesini alan bu üç model, artık ne yazık ki güncelleme desteğini kaybetti.

İlerleyen aylarda resmi olarak tanıtılacak iOS 17’de önemli bir yenilik beklemenin yalnış olacağını vurgulayan gazeteci Mark Gurman, şirketin bu yıl sanal gerçeklik alanında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve tüm odağını buraya çevirdiğini vurguladı. Buna bağlı olarak ekibin yazılım güncellemesine yeteri kadar zaman harcamadığını dile getirdi.

iOS 17 özellikleri arasında en çok dikkat çeken yeniliklerden bir tanesi, Apple Pay Later olacak. Bu fonksiyon ile yapılan her alışveriş, faiz işlemeden altı haftalık geri ödeme süresi ile birlikte dört taksite yayılacak. Bu sayede iPhone kullanıcıları ertelenmiş ödemeler için daha güvenli ve daha uygun bir sisteme sahip olacak. iMessage için uçtan uca şifreleme işlevi ise yaklaşan iOS sürümünün bir diğer önemli özelliği olarak öne çıkıyor.