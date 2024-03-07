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    Twitter’da beğeni ve retweet sayıları kaldırılabilir

    Elon Musk, platformu karmaşık hale getirdiği gerekçesiyle Twitter haber akışındaki beğeni ve retweet sayılarını kaldıracağını açıkladı.
    Twitter Begeni ve Retweet

    San Francisco’da düzenlenen Morgan Stanley Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı’nda konuşma yapan Elon Musk, Twitter’daki beğeni ve retweet sayılarını kaldırmayı düşündüğünü açıkladı.

    Planladıkları bu değişikliğin gerekçesini de açıklayan Musk, Twitter haber akışında gösterilen beğeni ve retweet sayıları bilgisinin platformu daha karmaşık hale getirdiğini belirtti.

    Twitter’ı satın aldığı Ekim 2022’den bu yana platformda yaptığı köklü değişikliklerle sıkça gündeme gelen Elon Musk, bu kez de platformdaki beğeni ve retweet sayılarıyla ilgili değişiklik yapmak istediğini belirtti.

    ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlenen Morgan Stanley Teknoloji, Medya ve Telekom Konferansı‘nda söz alan Elon Musk, platformda yapılacak değişikliklere dair bazı açıklamalarda bulundu.

    Konuşmasında Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) platformuna eklenecek ödeme sistemleri konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ayrıca platformun önemli metriklerinden sayılan Retweet (Repost) ve Beğeni (Like) özelliğinde yapılacak değişiklikler ile ilgili bazı önemli noktalara değindi.

    Twitter begeni ve retweet sayilari

    “Platformu daha karmaşık hale getiriyor”

    Musk, platformdaki beğeni ve retweet sayılarını gizlemeyi planladıklarını ifade etti. Buna göre, değişikliğin hayata geçirilmesi durumunda haber akışında yer alan tweetlere ait beğeni ve retweet sayıları artık gösterilmeyecek.

    Değişikliğin gerekçesini de açıklayan Elon Musk, bu sayıların platformu daha “karmaşık” hale getirdiğini belirtti. Musk, planlanan bu değişikliği, konuyla ilgili paylaşılan bir tweete verdiği yanıtla da doğrulamış oldu.

    Yaptığı paylaşımda Musk, bu değişikliğin gerçekleşeceğini; haber akışında artık sadece tweet görüntülenme sayılarının yer alacağını vurguladı. Bu durumda ilgili değişikliğin sadece haber akışında gizleneceği, tweet detaylarına tıklandığında bu sayıların halen görünür olacağı belirtildi.

    Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldığı Ekim 2022’den bu yana yapılan değişiklikler elbette bununla sınırlı olmadı. Twitter’ın ismi ve logosunun değişmesi, Twitter Blue’nun yeniden yapılandırılması, doğrulama sisteminin değiştirilmesi, algoritma güncellemeleri, NFT desteğinin kaldırılması yapılan bu değişikliklerden bazıları oldu.

    Yakın zamanda link içeren tweet’lerin arayüzünde de değişikliğe gidilmişti. Buna göre website bağlantısı içeren tweet’lerde, bağlantının arayüzü artık sadece sayfa başlığını içerek şekilde değiştirilmişti. Bir kullanıcının bu değişikliği geri çekmesi talebi üzerine Elon Musk “O devasa, çirkin URL kartlarından nefret ediyorum” şeklinde cevap vermişti.

    Twitter’daki beğeni ve retweet sayılarının ne zaman kaldırılacağı henüz belli olmasa da, bu değişikliğin yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor.

    Dijital Medya Danışmanı - Kutola ve Webmasto'nun kurucusu.

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