Twitter, tweet düzenleme süresini artırdı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, son dönemde kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak platformda bazı önemli iyileştirmeler yapmaya odaklanmış durumda. Şirket, Twitter Blue aboneleri için bir dizi özellik sunuyor. Bunlar arasında mavi tik doğrulama rozeti, aramada öncelikli sıralamalar, uygulamadaki reklamları azaltma imkanı, tweet’lere kalın ve italik metin ekleme, daha uzun videolar paylaşma, 1080p video yayınlama ve pek çok ayrıcalık tanıyor. Bu özelliklerden bir tanesi olan tweet düzenleme fonksiyonu için Twitter, uzun süredir beklenen bir adımda bulunuyor.

Bilindiği üzere Twitter Blue aboneleri için kullanıma sunulan tweet düzenleme özelliği şimdiye kadar yalnızca 30 dakikalık bir süre zarfında çalışıyordu. Yani kullanıcılar, paylaşmış oldukları tweet’leri yarım saatten fazla bir zaman geçtikten sonra ne yazık ki düzenleyemiyordu. Pek çok kullanıcı, bu konuda şirkete yapmış oldukları geri bildirimde, söz konusu sürenin artırılması gerektiğini savunuyordu. Şirket nihayet bu çağrıda kulak verdi ve tweet düzenleme süresini uzattı.

Twitter Blue’daki tweet düzenleme özelliğinin süresi 1 saate çıktı

Twitter Blue’nun sosyal ağdaki resmi sayfası üzerinden bugün önemli bir açıklamada bulunuldu. Şirketin açıkladığı bilgilere göre Blue aboneleri için sunulan tweet düzenleme özelliğinin süresi 30 dakikadan 1 saate çıkarıldı. Hizmette gerçekleştirilen bu yenilik, kullanıcılar tarafından son derece olumlu karşılandı.

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets. — Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023

Bilindiği üzere Twitter, tweet düzenleme özelliği ile geçtiğimiz sonbaharda kullanıcılarının karşısına çıktı. Ancak bu özellik, tüm kullanıcıların aksine yalnızca platformun ücretli abonelik hizmeti olan Twitter Blue kullanıcılarıyla sınırlandırıldı. Özellik yalnızca orijinal tweet’lerin düzenlenmesine izin verirken, halen daha ne yazık ki yanıtlarda çalışmıyor. Platformdan ilerleyen süreçte bununla ilgili de bir yenilik bekleniyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter Blue hizmetinde önemli değişiklikler yapan platform, aylık ya da yıllık olarak ödeme yapan kullanıcılara pek çok özellik sunuyor. Tweet düzenleme özelliğinin yanı sıra aboneler mavi tik doğrulama rozeti alabiliyor. Ayrıca 4 bin karaktere kadar daha uzun tweet’ler paylaşabiliyor.

Tweet düzenleme süresinin uzatılması ileriye yönelik umut verici bir adım olsa da Twitter Blue hizmetinde bulunan bazı sorunları şirketin hızlı bir şekilde ele alması gerekiyor. Blue aboneliği alan kullanıcıların mavi tik doğrulama rozetine sahip olması, kimi zaman dolandırıcılık gibi kötü amaçlı eylemlerde kullanılabiliyor. Bu konuda şirketin yeteri kadar sıkı bir önlem almadığı ileri sürülüyor. Öte yandan şirket, lansmanında abonelik paketinin bir parçası olarak duyurduğu reklam azaltma özelliğini henüz ne yazık ki kullanıma sunmadı.