Twitter, tweet düzenleme süresini artırdı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, son dönemde kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alarak platformda bazı önemli iyileştirmeler yapmaya odaklanmış durumda. Şirket, Twitter Blue aboneleri için bir dizi özellik sunuyor. Bunlar arasında mavi tik doğrulama rozeti, aramada öncelikli sıralamalar, uygulamadaki reklamları azaltma imkanı, tweet’lere kalın ve italik metin ekleme, daha uzun videolar paylaşma, 1080p video yayınlama ve pek çok ayrıcalık tanıyor. Bu özelliklerden bir tanesi olan tweet düzenleme fonksiyonu için Twitter, uzun süredir beklenen bir adımda bulunuyor.

Bilindiği üzere Twitter Blue aboneleri için kullanıma sunulan tweet düzenleme özelliği şimdiye kadar yalnızca 30 dakikalık bir süre zarfında çalışıyordu. Yani kullanıcılar, paylaşmış oldukları tweet’leri yarım saatten fazla bir zaman geçtikten sonra ne yazık ki düzenleyemiyordu. Pek çok kullanıcı, bu konuda şirkete yapmış oldukları geri bildirimde, söz konusu sürenin artırılması gerektiğini savunuyordu. Şirket nihayet bu çağrıda kulak verdi ve tweet düzenleme süresini uzattı.

Twitter Blue’nun sosyal ağdaki resmi sayfası üzerinden bugün önemli bir açıklamada bulunuldu. Şirketin açıkladığı bilgilere göre Blue aboneleri için sunulan tweet düzenleme özelliğinin süresi 30 dakikadan 1 saate çıkarıldı. Hizmette gerçekleştirilen bu yenilik, kullanıcılar tarafından son derece olumlu karşılandı.

Blue subscribers now have up to 1 hour to edit their Tweets.

— Twitter Blue (@TwitterBlue) June 7, 2023