Twitter tweet’ler için görüntüleme sayısı sayacı getirdi

Popüler sosyal medya platformu Twitter yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Elon Musk yönetimindeki mikroblog ağı, son dönemlerde yaptığı yeniliklerde genellikle kullanıcıların tepki topluyordu. Mavi tik doğrulama rozetlerinin ücretli hale getirilmesi, eski ABD başkanı Donald Trump gibi uygulamada yasaklı olan kişilerin tekrar platforma dönmesi, rakip sosyal ağların tanıtımlarının yasaklanması ve benzeri yenilikler kullanıcıları adeta çileden çıkarmıştı. Ancak son gelen fonksiyon, herkesi memnun etmeyi başardı.

Twitter bugün itibariyle paylaşılan tweet’lerin görüntüleme sayısını göstermeye başladı. Bu yeni özellik, ilk olarak sabah saatlerinde uygulamadaki bir kullanıcı tarafından fark edildi. Kısa bir süre önce ise şirketin CEO koltuğunda oturan milyarder iş insanı Elon Musk yeniliğini tanıtan bir tweet paylaştı. Şimdilik yalnızca kısıtlı sayıda bir kullanıcı grubuna sunulan özellik, ilk günden büyük ilgi gördü.

Ünlü tersine mühendis Nima Owji bugün sabah saatlerinde paylaşmış olduğu bir Twitter gönderisinde, bir tweet’in sahip olduğu görüntüleme sayısını kullanıcılara göstermeye başlayacağını tespit ettiğini takipçilerine duyurdu. Buna ek olarak yeni özelliğin, yalnızca 15 Aralık tarihinden sonra atılan tweet’lerde çalıştığını belirtti. Owji’nin yayımlamış olduğu tweet şu şekilde oldu:

#Twitter now returns the number of views a tweet has. I think they’re going to launch it soon! pic.twitter.com/t0YVp9M0S2

Tersine mühendis Nima Owji’nin yaptığı paylaşımdan saatler sonra Twitter şirketinin patronu Elon Musk, yeni özelliklerini resmen açıkladı. Musk’ın konuya ilişkin paylaşımı ise şu şekilde oldu:

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022