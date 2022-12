Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından geçen kısa zaman zarfı içerisinde, platformda uygulanan ve uygulanması planlanan radikal değişimler, şirket çalışanlarını da endişelendirmeye başladı. Askıya alınmış hesapların yeniden aktif edilmesi ise bu endişelerin başında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta paylaştığı bir ankette Musk, herhangi bir kuralı ihlal etmemiş veya spam yapmamış; ancak askıya alınmış olan hesaplar için genel af çıkartılıp çıkartılmamasını sormuş, 3 milyondan fazla kullanıcının katıldığı ankette katılımcıların %72.4’ü “af çıkarılsın” demişti. Anketin sonuçlanması üzerine Musk, genel affın önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlayacağını açıklamıştı. Ancak bu durum Twitter çalışanlarını endişelendirmiş görünüyor.

Platformer tarafından yapılan habere göre, kuralları uymadığı gerekçesiyle askıya alınan hesapların yeniden aktif edilmesini eleştiren Twitter çalışanları, Elon Musk’ın yapmaya çalıştığı şeyi “Big Bang” (Büyük Patlama) olarak nitelendirdi.

Çalışanlarının yaklaşık %75’ini işten çıkarılmasıyla birlikte iş yükünün ciddi oranda arttığını belirten Twitter çalışanları, Elon Musk’ın askıya alınmış hesapların yeniden aktif etme planının oldukça baş ağrıtacağını belirtti.

Çalışanlar ayrıca yapılması planlanan bu değişikliğin şirket-içi yapılan iletişimden ziyade Elon Musk’ın paylaştığı tweet ile öğrendiklerini belirtti.

Habere göre Twitter çalışanları şu an askıya alınmış on binlerce hesabı yeniden aktif etmek için uğraşıyor. Bu hesaplar arasında 10 binden fazla takipçiye sahip ola 62 binden fazla Twitter hesabı bulunuyor. Bunların içerisinde ise 1 tanesinin 5 milyondan fazla, 75 tanesinin ise 1 milyondan fazla takipçisi olduğu belirtiliyor.

Elon Musk’ın şimdiye kadar Donald Trump, ABD’li siyasetçi Marjorie Taylor Greene, tartışma yaratan influencer Andrew Tate ve ünlü psikolog Jordan Peterson’un hesaplarını yeniden aktif etmişti.

Twitter çalışanlarının yanı sıra birçok Twitter kullanıcısı da Elon Musk’ın bu kararının endişe verici olduğunu düşünüyor. Öyle ki, satın almasıyla birlikte Twitter’ın Elon Musk’ın oyuncağı haline geldiğini ve askıya alınan hesapların yeniden platforma dönmesiyle birlikte Twitter’ı çöplüğe dönüştüreceğini söyleyen birçok kullanıcı bulunuyor.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte platformu terkeden veya hesabını tamamen kapatan birçok ünlü de bulunuyor. Gigi Hadid’den Amber Heard’e, Shonda Rhimes’tan Sara Bareilles’e kadar birçok ünlü Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla Twitter’ın artık eskisi gibi olmadığını söyleyerek platformdan ayrılan ünlüler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra birçok marka da Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra Twitter reklamlarını durdurmuş durumda. Öyle ki Media Matters’ın raporuna göre Twitter’daki en büyük 100 reklamverenin yarısı Twitter’daki reklamlarını geri çekti. Reklamlarını durduran markalar arasında ise Chevrolet, Ford, Chipotle gibi önemli markalar yer alıyor. Elon Musk ise reklamlarını en çok durduran markanın Apple olduğunu belirtiyor.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022