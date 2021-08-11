Türkiye’de yazılımcıların işe alımcılara bakışı nasıl? (RAPOR)

Yazılımcı ve teknoloji şirketlerini, kriterlerine göre eşleştiren bir HR Tech platformu olan TalentGrid, yazılımcıların işe alım süreçlerindeki genel deneyimlerine odaklandığı yeni bir seriye başladı: Yazılımcı Empati Serisi.

3 ayrı rapordan oluşan bu seride ilk yayınlanan kısım ise “Yazılımcıların İşe Alımcılara Bakışı”.

Bu serinin ilk versiyonu olan Yazılımcıların İşe Alımcılara Bakışı Raporu 2021 ile; sektördeki yazılımcıların sektöre bakış açısını daha iyi anlamak adına, oluşturulan anket üzerinden ulaşılan 533 yazılımcının verdiği bilgiler analiz edilerek rapor haline getirildi.

İşe alım süreçlerinde iletişim nerede tıkanıyor? Yazılımcıların işe alım uzmanlarından beklentileri neler? Bunun gibi daha bir çok sorunun cevabının analiz edildiği Yazılımcıların İşe Alımcılara Bakışı Raporu’ndan öne çıkan bazı sonuçlar ise şöyle:

Yazılımcılara doğru fırsatları sunabilme noktasında hala gidilecek yol var

Ankete katılan yazılımcılara “İşe alımcıların iletişime geçtiği pozisyonlarla beklentin ne derecede örtüşüyor?” sorusunu sorarak; 0-10 arası bir skalada, 0 hiç örtüşmüyor, 10 ise çok örtüşüyor üzerinden puanlamalarını istenildiğinde, 6.3 gibi bir oran ile beklentileri karşılama seviyesinde olduğu sonucuna ulaşılıyor.

Yazılımcıların işe alım uzmanlarından temel beklentisi, profilleriyle uyumlu fırsatlar yönlendirilmesi

Yazılımcıların işe alımcılardan beklentilerini daha iyi anlamak adına sıralama sorusu ile işe alım uzmanlarından beklentilerini önceliklendirerek yanıtlamaları istendiğinde; %39 oran ile “Alakasız pozisyon ve hakkımda bilgi eksikliği olmaması” ilk sırada geliyor.

Geri bildirim almak yazılımcılar için oldukça önemli

Ankete katılan yazılımcılara geri bildirim almanın onlar için önemini sorulduğunda, yazılımcıların %73.4‘ü çok önemli olduğunu belirtiyor.

Gözden kaçırılan noktaları detaylı bir şekilde analiz etmeyi hedefleyerek yazılımcılara işe alımcılarda gözlemledikleri en büyük eksiklik açık uçlu olarak sorulduğunda ise, yazılımcıların gözlemlediği en büyük eksikliğin başında “geri bildirim alamama” geliyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.