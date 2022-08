Türkiye’de Temmuz ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Temmuz ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye’de en çok popüler olan diziler listesinde ilk sırada sokağın kurallarıyla büyümüş, büyüyen ve büyümeye hazırlanan üç nesil üzerinden “sokağın adaleti” kavramına farklı, evrensel ve gerçekçi bir bakış getiren Türk yapımı Sokağın Çocukları dizisi yer alıyor. İkinci sırada Adana’nın Hürriyet mahallesinde yaşayan Savaş, Cio ve Özgür adındaki üç gencin mahalledeki uyuşturucuya, diğer suçlara ve mafyaya savaş açmasını ve ettikleri mücadeleyi anlatan Sıfır Bir dizisi bulunuyor. Bunları ise sırasıyla; dünyanın en çok izlenen dizilerinden olan The Walking Dead ile Game of Thrones ve Star Wars: Revenge of the Sith’te yaşananlardan on yıl sonrasını konu eden Obi-Wan Kenobi dizisi takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Temmuz)

Sokağın Çocukları Sıfır Bir The Walking Dead Game of Thrones Obi-Wan Kenobi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Çıplak Stranger Things Yarım Kalan Aşklar Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi

Temmuz ayının en popüler filmleri listesinde ise ilk sırada, eski CIA ajanı Court Gentry’nin (Ryan Gosling), namıdiğer Sierra Six’in hikâyeşini anlatan The Grey Man bulunuyor. Bunu ise sırasıyla; kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam’ın, bu konuda Doktor Strange’den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu edinen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, belirli seviyede tüketilen alkolün hayat standartlarını yükselteceğine dair bir araştırmaya rastlamalarının üzerine, bunu kendi hayatlarında test etmeye karar veren dört lise öğretmeninin hikayesini konu eden Körkütük, genç ve korkusuz Nathan Drake ile kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan’ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları anlatan Uncharted ve bir karnavalda öğrendiği insanları manipüle etme yeteneğiyle ünlü bir mentalist olmanın kapılarını aralayan Stanton’ın, en az kendisi kadar hırslı bir kadın Dr. Lilith Ritter ile yakınlaşması sonrası gelişen olayları anlatan Kabus Sokağı filmleri takip ediyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Temmuz)

The Grey Man Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok Körkütük Uncharted Kabus Sokağı Top Gun Kapan Nil’de Ölüm Dune: Çöl Gezegeni Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

NOT: Veriler 01.07.2022 – 31.07.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.