Uzun pil ömürlü OPPO A5 Pro yakında Türkiye’de satışa çıkacak

OPPO'nun yeni orta seviye telefonu çok yakında Türkiye'ye geliyor.

Merakla beklenen OPPO A5 Pro, 13 Haziran 2025 tarihinde ülkemizde raflara gelecek.

6.000 mAh pil kapasitesiyle öne çıkan telefonda 80W hızlı şarj desteği yer alıyor.

OPPO’nun bu yılın Mart ayında piyasaya duyurduğu 6.000 mAh pil kapasitesine sahip OPPO A5 Pro modeli çok yakında Türkiye pazarında raflarda boy göstermeye başlayacak. Şirketten gelen resmi bilgilere göre cihaz ilerleyen günlerde ülkemizde satışa sunulacak.

Birinci sınıf tasarıma sahip olan OPPO modeli 80W hızlı şarj desteğine ev sahipliği yapıyor. Fiyatına göre iddialı bir performans sunacak cihazın ülkemizdeki fiyat etiketi şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor. OPPO’dan önümüzdeki günlerde modelle alakalı resmi açıklama gelmesi bekleniyor.

OPPO’dan gelen bilgilere göre A serisi akıllı telefon ailesinin yeni modeli 13 Haziran 2025 tarihinde Türkiye pazarında tüketicilerle buluşacak. Fiyat-performans odaklı model, üst düzey bir dayanıklılık vaat edecek.

OPPO A5 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük (2412 × 1080 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 1.200 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip 6,7 inç AMOLED ekran

Full HD+ çözünürlük (2412 × 1080 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 1.200 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip 6,7 inç AMOLED ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM kapasitesi: 8 ve 12 GB RAM

8 ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

256 GB ve 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamerea ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP monokrom yardımcı lens

f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamerea ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP monokrom yardımcı lens Selfie kamerası: f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

80W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

Orta seviye akıllı telefon modeli OPPO A5 Pro, 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM ile 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama seçenekleri sunuyor.

6,7 inç AMOLED ekrana sahip olan OPPO cihazı 2412 × 1080 piksel çözünürlük, 1,07 milyar renk desteği ve 120 Hz yenileme hızıyla çalışıyor. Dış mekanlarda daha rahat kullanım için maksimum 1.200 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus 2 koruması bulunuyor.

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 27 mm eşdeğer odak uzaklığı ve iki eksende optik görüntü sabitleme (OIS) bulunuyor. İkincil kamera ise yalnızca ana lense yardımcı olmak için kullanılan, f/2,4 diyafram açıklığına ve 22 mm odak uzaklığına sahip 2 MP monokrom kamera oluyor. Ön tarafta ise f/2,4 diyafram açıklığına ve 23 mm odak uzaklığına sahip 16 MP selfie kamerası mevcut.

6.000 mAh pile sahip olan OPPO A5 Pro, 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Böylelikle sadece 10 dakika şarjla 3 saatlik bir film izlemek için yeterli şarj sağlanıyor.

ColorOS 15 arayüzü altında Android 15 işletim sistemiyle gelen model 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, ekran altı parmak izi okuyucu ve GPS özelliklerini destekliyor.