Türkiye’de Temmuz ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Temmuz ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Temmuz ayında Türkiye’de en popüler olan diziler listesinde ilk sırada Haziran listesinde olduğu gibi yine Netflix’in en popüler bilim-kurgu dizilerinden olan Stranger Things yer alıyor. Netflix’in popüler mini belgesellerinden olan Zorba Nasıl Olunur? ikinci sırada yer alırken, bunu eğlenceli yetişkin çizgi dizisi Rick and Morty, Polonya-ABD ortak yapımı fantezi drama dizisi The Witcher ve “44 Chapters About 4 Men” isimli romandan uyarlanarak çekilen Sex/Life takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Temmuz)

Stranger Things Zorba Nasıl Olunur? Rick and Morty The Witcher Sex/Life Game of Thrones Gizli Dosyalar (1993) Naruto: Shippuuden (2007) The Walking Dead Resident Evil: Infinite Darkness

Temmuz ayına ait en popüler filmler arasında ise Birinci Dünya Savaşı’nı konu alarak iki askerin hikayesini anlatan 1917 filmi, Chris Pratt’ın başrolünü oynadığı Geleceğin Savaşı, bilim kurgu / korku türünde yer alan Sessiz Bir Yer, basketbol yıldızı Michael Jordan’ın başrolünde yer aldığı 1996 yapımı Space Jam ve ünlü video oyunun aynı isimle sinemaya uyarlanmış hali olan Mortal Kombat yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Temmuz)

1917 (2019) Geleceğin Savaşı Sessiz Bir Yer Space Jam Mortal Kombat Savunma Sanatı Çernobil (2021) Chappie Jolt Mavi En Sıcak Renktir

NOT: Veriler 01.07.2021 – 31.07.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.

