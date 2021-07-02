Türkiye’de Haziran ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Haziran ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Haziran ayında Türkiye’de en popüler olan dizilerin başında Netflix’in en popüler bilim-kurgu dizilerinden olan Stranger Things, eğlenceli yetişkin çizgi dizisi Rick and Morty, bir Amerikan çizgi romanındandan uyarlanan ve izleyici sayısı hızla artan Sweet Tooth, ilk olarak 2016’da yayınlanan Ben Ketai imzalı Amerikan suç dizisi StartUp, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Dan Stevens, Helen Mirren gibi yıldızların yer aldığı 2021 dizisi Solos yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Haziran)

Stranger Things Rick and Morty Sweet Tooth StartUp Solos The Handmaid’s Tale Record of Ragnarok Katla Yenilmez Sword Art Online

Haziran ayına ait en popüler filmler arasında ise bilim kurgu / korku türünde yer alan Sessiz Bir Yer, Avustralya yapımı polisiye filmi Zamanın Ötesinde, 2. Dünya Savaşı yıllarının Sicilya’sında geçen Malena’nın Büyüsü filmleri ilk sıralarda bulunuyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Haziran)

Sessiz Bir Yer Zamanın Ötesinde Malena’nın Büyüsü Gizli Kusur Greenland: Son Sığınak Robot Köpek A-X-L Soul Hayat Güzeldir Dönüş Yok Xtremo

NOT: Veriler 01.06.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.

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