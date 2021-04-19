Türkiye’de hangi online dizi-film platformu daha çok kullanılıyor? (2021-Q1)

Netflix gibi üyelik-bazlı online dizi-film platformlarının milyonlarca kullanıcıya ulaştığı günümüzde, yerel girişimlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye’de son zamanlarda bu alanda hizmet veren platformlara olan talebin artması rekabetin de aynı şekilde hızlandığını bizlere gösteriyor.

Peki Türkiye’de en çok hangi online dizi-film platformu kullanılıyor? Dizi, film veya belgesel gibi içerikler en çok hangi platformlarda izleniyor? Online dizi-film rehberi JustWatch tarafından 2021’ın ilk çeyreği için yapılan araştırma Türkiye’deki durumu özetliyor.

BluTV açık ara önde

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de en fazla kullanılan üç platform pazarın %87‘sini oluşturuyor.

BluTV %43’lük pazar payı ile bu yarısı açık ara önde götürürken; Netlix %26 pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Amazon’un yayın servisi Prime Video ise %18’lik pazar payı ile bu iki platformu takip ediyor. Dördüncü sırada ise %8’lik pazar payı ile MUBİ yer alıyor.

Netflix yükselişte

Yapılan araştırma, 2021’in ilk üç ayında (Ocak-Mart) Netflix’te %2, Prime Video’da ise %1‘lik bir pazar payı artışı olduğunu gösteriyor. Aynı dönemde MÜBİ’nin %1 oranında gerilediğini; BluTV’nin ise payını koruduğunu da belirtmek gerekiyor.

Yerli online dizi-film platformları olarak sektöre hızlı bir giriş yapan GAİN ve Exxen platformları ise diğer platformların yer aldığı %5’lik dilim içerisinde yer alıyor. Ancak içerik konusunda bu platformların kullanıcılara sunduğu içerik çeşitliliğinin artması durumunda sıralamanın değişebileceğini de vurgulamak gerekiyor.