Türkiye’de Şubat ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Şubat ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye’de en çok popüler olan diziler listesinin ilk sırasında popüler HBO dizisi Game of Thrones yer alıyor. Bunu ise Luke Jennings’in kitaplarından uyarlanan ve ajan olmanın hayallerini kuran bir kadının macerasını anlatan Killing Eve dizisi takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında popüler bilim kurgu dizisi The Walking Dead yer alırken, bunu sırasıyla; 17 yaşındaki bir genç kızın ve arkadaşlarının hareketli hayatını anlatan Euphoria, adından da anlaşılacağı üzere popüler dizilerin klişeleriyle dalga geçen Netflix yapımı komedi dizisi The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Şubat)

Game of Thrones Killing Eve The Walking Dead Euphoria The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window Archive 81 İblis Keser Slasher All of Us Are Dead Kar Küreyici

Şubat ayına ait en popüler filmler arasında ise; açık dünya oyunu olan Free City’de bir arka plan karakteri olduğunu keşfeden bir banka memurunun sıra dışı hikayesini anlatan Gerçek Kahraman ilk sırada yer alıyor. Listenin devamında ise Tom Hardy’nin başrol oynadığı sevilen bilim kurgu filmi Venom: Zehirli Öfke 2, Thomas Savage’in aynı isimli kitabından uyarlanan ve Benedict Cumberbatch’in başrolünde yer aldığı dram filmi Köpeğin Pençesi, yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Karl Arthur’un yeğeni Sir Gawain’in hikayesini konu alan Yeşil Şövalye ve kendi halinde işine gidip gelen sıradan bir aile babasının evine hırsız girmesinden sonra yaşananları konu alan Önemsiz Biri bulunuyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Şubat)

Gerçek Kahraman Venom: Zehirli Öfke 2 Köpeğin Pençesi Yeşil Şövalye Önemsiz Biri Şarkını Şöyle Luka I Want You Back Titane İntikam Vakti

NOT: Veriler 01.02.2022 – 28.02.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.