Türkiye’de Ocak ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Ocak ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Türkiye’de en çok izlenen diziler arasında, ilk sırada, Tom Perrotta’nın romanından uyarlanan, hiçbir açıklaması olmadan bir anda ortadan kaybolan insanların ardından geride kalanların yaşadıklarını konu eden Bizden Geriye Kalanlar (Last of Us) yer alıyor. Onu ise, kısa sürede en çok izlenen diziler arasına giren popüler Netflix dizisi Wednesday takip ediyor. Listenin devamında sırasıyla; Emrah Serbes’in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül’den esinlenerek hazırlanan bir Behzat Ç. dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, usta hırsızlardan oluşan bir ekibin 25 yıla yayılan hikayesini ve onların, açılması imkansız gibi görünen bir kasayı soyma girişimlerini anlatan Kaleidoscope ve genç bir şef olan Carmen “Carmy” Berzatto’nun kardeşinin intiharından sonra aile şirketinin yönetimini devralmak için Chicago’ya dönmek zorunda kalmasını konu alan The Bear dizileri yer alıyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Ocak 2023)

Bizden Geriye Kalanlar (Last of Us) Wednesday Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Kaleidoscope The Bear Westworld The Walking Dead Rise of Empires: Ottoman The Peripheral Mad Men

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde en popüler olan filmler listesinde ise, kocasıyla yıllar önce Çin’den Amerika’ya göç edip yeni bir hayata başlayan Evelyn’in, yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfederek tek başına tüm evrenleri kurtarması gereken çılgın bir maceraya sürüklenmesini konu alan Her Şey Her Yerde Aynı Anda yer alıyor. Bunu ise sırasıyla şu filmler takip ediyor; babasıyla 20 yıl önce birlikte yaptığı son tatilin anıları zihninde yeniden yeşeren Sophie’nin, geçmişin izlerini babasıyla arasındaki mesafeyi telafi etmek için kullanmasını konu eden Güneş Sonrası, genç bir öğrencinin yardımıyla West Point’teki ABD Askeri Akademisi’nde meydana gelen gizemli cinayetleri çözmeye çalışan kıdemli bir dedektifin (Christian Bale) hikayesini konu alan Solgun Mavi Gözler, Bıçaklar Çekildi filminin devam niteliğinde olan ve dedektif Benoit Blanc’in bir milyarder ve onun sıra dışı tiplerden oluşan arkadaş grubunun dahil olduğu bir gizemi aydınlığa kavuşturmak üzere gittiği Yunanistan’daki macerasını anlatan Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven ve Tokyo’daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanan Suikast Treni.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Ocak 2023)

Her Şey Her Yerde Aynı Anda Güneş Sonrası Solgun Mavi Gözler Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven Suikast Treni Top Gun: Maverick Amerikan Sapığı Avatar Bıçaklar Çekildi Hayır

NOT: Veriler 01.01.2023 – 31.01.2023 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.