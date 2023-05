Türkiye’de Nisan ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi ve film rehberi JustWatch, Nisan ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan yapımları açıkladı. Ülkemizde ayın en çok seyredilen dizi ve filmleri belli oldu.

Dijital platformlarda izlenme rekorları kıran yapımlar arasında birbirinden ilgi çekici seçenekler bulunuyor. İzleyecek keyifli bir dizi ya da film arayışına girdiyseniz, Nisan ayının en popüler dizi-filmleri listesine göz atabilirsiniz.

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Nisan 2023)

The Menu John Wick Her Şey Her Yerde Aynı Anda Hayır Murder Mystery 2 John Wick: Chapter 3 – Parabellum Black Panther: Yaşasın Wakanda Top Gun: Maverick Suikast Treni Amerikan Sapığı

JustWatch tarafından yapılan araştırmaya göre Nisan ayının en popüler filmi The menu oldu. Mark Mylod tarafından yönetilen ve 30 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilen kara komedi – korku türündeki film şu anda Turkcell TV+, Apple TV ve Google Play Filmler ve TV platformlarından seyredilebilir. Filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer ve John Leguizamo gibi yıldız isimler boy gösteriyor.

Listenin ikinci sırasında ise John Wick filmi yer alıyor. Ünlü oyuncu Keanu Reeves’in başrol koltuğunda oturduğu yapım, hayranlarını etkilemeye devam ediyor. Bilindiği üzere kısa bir süre önce John Wick 4 filmi vizyona girmişti. John Wick’in listenin ikinci sırasında yer alması, muhtemelen serideki yeni filmin etkisinden kaynaklanıyor. Öte yandan 6. basamakta da John Wick: Chapter 3 – Parabellum filmi karşımıza çıkıyor.

Nisan ayında en çok izlenen filmler listesinin üçüncü basamağında ise Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yönetilen Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi bulunuyor. Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong ve Jamie Lee Curtis’in başrollerini paylaştığı film, 2023 Akademi Ödülleri’nde En İyi Film Oscar’ı, En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ı, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ı, En İyi Yönetmen Oscar’ı, En İyi Özgün Senaryo Oscar’ı ve En İyi Film Kurgusu Oscar’ına sahip olmuştu.

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Nisan 2023)

Succession The Mandalorian The Last of Us Beef The Night Agent The Walking Dead The Wire Uzay Yolu: Picard Game of Thrones Bozkır

Nisan ayının en çok izlenen dizileri arasında ilk sırada bir HBO yapımı olan Succession bulunuyor. Ülkemizde BluTV platformundan seyredebileceğiniz bu yapım, satirik kara komedi ve drama temalarını birleştirerek izleyicilere keyifli bir seyir deneyimi vaat ediyor.

İkinci basamakta bir Disney Plus dizisi olan The Mandalorian bulunuyor. Üçüncülüğü yine bir HBO dizisi olan The Last of Us üstlenirken; listenin devamında Beef, The Night Agent ve The Walking Dead gibi dizilere yer veriliyor.