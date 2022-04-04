Türkiye’de Mart ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Mart ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye’de en çok popüler olan diziler listesinin ilk sırasında, Zendaya’nın başrolünde yer aldığı ve17 yaşındaki bir genç kızın ve arkadaşlarının hareketli hayatını anlatan Euphoria yer alıyor. Bunu ise sırasıyla 2022 yılında Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilen genç bir gazetecinin, Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını konu edinen Pera Palas’ta Gece Yarısı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Birmingham şehrinde faaliyet gösteren bir çeteyi anlatan suç-drama konulu Peaky Blinders, Tom Hardy’nin başrolde yer aldığı popüler drama dizisi Tabu ve Luke Jennings’in kitaplarından uyarlanan ve ajan olmanın hayallerini kuran bir kadının macerasını anlatan Killing Eve takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Mart)

Euphoria Pera Palas’ta Gece Yarısı Peaky Blinders Tabu Killing Eve Outlander The Boys Presents: Diabolical Pieces of Her Uzay Yolu: Picard Gelmiş Geçmiş En Kötü Ev Arkadaşı

Şubat ayına ait en popüler filmler arasında ise; Frank Herbert’in aynı isimli popüler kitabından uyarlanarak sinemaya dönüştürülen ve tüm dünyada ses getiren bilim kurgu filmi Dune ilk sırada yer alıyor. Bunu ise sırasıyla; zamanda yolculuk ederken kazara 2022 yılına zorunlu iniş yapan savaş pilotu Adam Reed’i ve 12 yaşındaki haliyle iş birliği yaparak geleceği kurtarmaya çalışmasını konu eden The Adam Project, Kristen Stewart’ın başrolünde yer aldığı, büyük bir deprem sonrası okyanusu binlerce metre derinliğinde bulunan yeraltı laboratuvarında mahsur kalan ve hayatta kalmaya çalışırken yeni keşfettikleri tehditlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup su altı araştırmacısının hikayesini anlatan Derin Sular, aktif hizmetten ayrılmasına rağmen dostunun yardım çağrısıyla kendisini yeniden zorlu bir maceranın içinde bulan James Bond’un hikayesini konu eden Ölmek İçin Zaman Yok ve Thomas Savage’in aynı isimli kitabından uyarlanan ve Benedict Cumberbatch’ın başrolünde yer aldığı dram filmi Köpeğin Pençesi takip ediyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Mart)

Dune The Adam Project Derin Sular Ölmek İçin Zaman Yok Köpeğin Pençesi Önemsiz Biri Kara Yengeç Son Düello Venom: Zehirli Öfke 2 Dün Gece Soho’da

NOT: Veriler 01.03.2022 – 31.03.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.