Türkiye’de Kasım ayının en popüler dizi ve filmleri

Online dizi-film rehberi JustWatch verilerine göre Kasım ayı içerisinde Türkiye’de en popüler olan dizi ve filmlere göz atın.

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde Türkiye’de en çok izlenen diziler arasında; zombileri konu alan popüler bilim kurgu dizisi The Walking Dead ilk sırada yer alıyor. Onu ise sırasıyla; yıllar önce ortadan kaybolan bir uçağı ve içindekilerin hikayesini anlatan Manifest, New York’a doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu eden ve kısa sürede popüler hale gelen Netflix dizisi 1899, yetişkinlere yönelik eğlenceli çizgi dizi Rick and Morty, ve İngiliz kraliyet ailesinin monarşiyi ayakta tutmak adına verdikleri çabanın hikayesine odaklan The Crown takip ediyor.

Dizi sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Kasım)

The Walking Dead Manifest 1899 Rick and Morty The Crown American Horror Story Wednesday Inside Man The Peripheral Star Wars: Andor

Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde en popüler olan filmler arasında ise, senaryosu Titanik, Yaratık 2, Terminatör filmlerinin yönetmeni James Cameron tarafından yazılan popüler bilim kurgu filmi Avatar ilk sırada bulunuyor. Listenin devamında ise, Millie Bobby Brown başrolünde yer aldığı ve Sherlock Holmes’in kız kardeşinin maceralarını anlatan filmin devamı niteliğinde olan Enola Holmes 2, donanma pilotu olan Pete Mitchell’in (Maverick) Top Gun onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatan 1986 yapımı Top Gun, 1. Dünya Savaşı’nın son yıllarında geçen ve arkadaşlarıyla birlikte Alman Ordusu’na yazıldıktan sonra savaşın gerçekleri karşısında kendini risk altında bulan ve kahraman olma umutları yerle bir olan Alman asker Paul Bäumer’in hayatını konu alan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok ve bir dedektifin, başarılı bir suç romanı yazarının ölümü ve onun rahatsız edici ve tuhaf ailesiyle ilgili karmaşık sırları ve yalanları ortaya çıkarmasını anlatan Bıçaklar Çekildi filmleri yer alıyor.

Film sıralamasının tamamı ise şöyle:

Türkiye’de en popüler olan 10 film (Kasım)

Avatar Enola Holmes 2 Top Gun, Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok Bıçaklar Çekildi The Good Nurse Mucize Barbar Her Şey Her Yerde Aynı Anda Mulholland Çıkmazı

NOT: Veriler 01.11.2022 – 30.11.2022 tarihleri arasında JustWatch’un popülerlik skoruna göre hazırlanmıştır.