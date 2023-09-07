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    Türkiye’de Ağustos ayının en popüler dizi ve filmleri

    JustWatch, Ağustos ayının en popüler dizi ve filmleri listesiyle karşımıza çıktı. İşte geçtiğimiz aya damgasını vuran o yapımlar...
    patlamış mısır dizi
    Görsel: Unsplash

    Almanya merkezli çevrim içi dizi ve film rehberi JustWatch, her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmlerin bir listesini paylaştı. Ağustos ayına damgasını vuran birbirinden kaliteli yapımlar resmen açıklandı.

    JustWatch verilerine göre Ağustos ayında Türkiye’de en çok izlenen film Guy Ritchie’den Antlaşma (Guy Ritchie’s The Covenant) oldu. Listede ilk üç basamağı dolduran diğer iki yapım ise Heart of Stone ve Babil olarak açıklandı. Dizi sıralamasında ise zirvede The Uncanny Counter yer yer alırken, hemen ardından The Big Bang Theory ve The Walking Dead geliyor.

    Türkiye’de en popüler olan 10 film (Ağustos)

    1. Guy Ritchie’den Antlaşma
    2. Heart of Stone
    3. Babil
    4. Interstelar
    5. Hayata Röveşata Çeken Adam
    6. Balina
    7. Çizmeli Kedi: Son Dilek
    8. Meg: Derinlerdeki Dehşet
    9. Her Şey Her Yerde Aynı Anda
    10. İç İşler
    guy ritchie'den antlaşma
    Görsel: BBC

    Ağustos ayının en popüler filmleri listesinin zirvesinde Guy Ritchie’den Antlaşma filmi yer alıyor. Ünlü senaryo yazarı ve film yönetmeni Guy Ritchie’nin kaleminden çıkan, aynı zamanda yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 2023 yapımı aksiyon – gerilim filmi olarak izleyici karşısına çıkan “Antlaşma”, gişede 21 milyon dolar hasılat elde etti ve film eleştirmenlerinden genel olarak olumlu yorumlar aldı.

    Türkiye’de en popüler olan 10 dizi (Ağustos)

    1. The Uncanny Counter
    2. The Big Bang Theory
    3. The Walking Dead
    4. Ahsoka
    5. Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi
    6. The Bear
    7. Succession
    8. The Idol
    9. Only Murders in the Building
    10. The Last of Us

    Ağustos ayının en popüler dizileri listesinin zirvesinde dizisi The Uncanny Counter bulunuyor. Konusu Netflix’te “Gündüzleri erişte dükkanında çalışıp geceleri iblis peşinde koşan avcılar, insanlarla beslenen hain iblisleri yakalamak için özel güçlerini kullanır” ifadeleriyle özetlenen popüler Güney Kore dizisi, toplam 2 sezon ve 28 bölümden oluşuyor.

    Gizem ve gerilim türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Jo Byeong-kyu, Yoo Jun-sang, Kim Se-jeong, Yeom Hye-ran, Ahn Suk-hwan ve Yoo In-soo gibi Güney Koreli oyucular yer alırken, yönetmen koltuğunda Yoo Seon-dong ve Park Bong-seop oturuyor. Yönetici yapımcılığını ise Kim Seon-tae üstleniyor.

    Kore yapımlarını sevenlerin mutlaka izlemesi gereken dizilerden birisi olarak gösterilen The Uncanny Counter, JustWatch’ın verilerine göre Türkiye’de Ağustos ayının en çok izlenen dizileri arasında yerini almış durumda. Hemen ardından ise The Big Bang Theory gelirken, ilk beş basamağı dolduran diğer yapımlar da The Walking Dead, Ahsoka ve Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi olarak karşımıza çıkıyor.

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    Teknoloji editörlüğü serüvenime, Honor Türkiye bünyesinde yaklaşık 1 yıl boyunca freelance olarak İngilizce'den Türkçe'ye makale çevirisi yaparak başladım. Sonrasında EMY Medya'ya bağlı Hardware Plus'ta editörlük tecrübem oldu. Ardından ShiftDelete.Net'te ve MediaMarkt Türkiye’nin aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend’de çalıştım. Sevdiğim işi yapmaya devam ediyorum.

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