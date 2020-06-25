Türk mühendislerden Machine Learning tabanlı denim projesi: Denim AI

Tekstil ve yazılım mühendisleri tarafından İstanbul’da bir küçük bir ortak ofiste kurulan “Denim AI” adlı Machine Learning tabanlı girişimi dünyadaki Denim kumaş üreticileri ile ünlü markaların tasarımcılarını bir araya getirdi. Kumaş arama motoru olarak faaliyet gösteren Denim AI, pazarda numune aramak veya satış için yapılan seyahatler ile harcanan devasa bütçeleri neredeyse sıfıra indiriyor.

COVID-19 nedeniyle yaşanan yurtdışı seyahat kısıtlamaları tekstil sektörünü durma noktasına getirirken Denim AI, ülkemizin kumaş üreticileri ile işbirliği yaparak yurtdışı pazarda yerli sermayeye can suyu oluyor.

Özellikle pandemi sonrasında sıkça duyduğumuz “Yeni Normal” kavramı ile birlikte dikkatleri üzerine çeken yerli yazılımın mimarları, dünyada yaşanmaya başlanan dijital değişim rüzgarı ile birlikte arz/talep dengesini bir araya topladıklarını ifade ediyor.

Sürdürülebilirlik ve ekolojik inovasyon çerçevesinde etik bir yapıda karar verebilme yetisine sahip yazılım, tasarımcılara organik ve minimum çevre zararı ile imal edilen kumaşları öne çıkarıyor. Bu açıdan, çeşitli sivil toplum örgütleri ile anlaşması bulunan Denim AI, tekstilden kaynaklanan karbon salınımını büyük ölçüde indirebileceğinin de altını çiziyor. Ayrıca kumaş fabrikaları, hangi tür kumaşın en çok sipariş geçildiğini, hangi renklerin trendde olduğunu ve dünyada en çok numune talep edilen ürün özelliklerini barındıran aylık bir rapora sahip oluyor. Bu da üreticilerin trendde olan ürünü üretmesini sağlayarak zaman ve paradan büyük ölçekte tasarruf etmesini sağlıyor.

Şirket yöneticileri ise, COVID-19 günlerinde sistemin duyurusunun yurtdışında yapılmasıyla dev markaların tasarımcılarının büyük ilgi gösterdiğini belirtirken, aynı ilginin yurtiçinde de üreticilerde hissedilmeye başlandığını ifade ediyor.

Uzun yıllar kumaş ve konfeksiyon üretimi alanında birinciliği kaptırmayan ülkemiz, yaşanan dijital değişimlerden sonra know-how ve yazılım alanında taze kanlar kazanarak eski ruhunu yeniden bulacak gibi görünüyor.