Trump, Netflix’in Warner Bros’u satın almasını engelleyebilir

Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump tarafından incelemeye alınabilir.

Trump, Netflix'in zaten çok büyük bir pazar payına sahip olduğunu ve Warner Bros.'u almasıyla bu payın daha da artacağını belirtti.

ABD lideri, bu kararın antitröst uzmanları tarafından inceleneceğini ve kendisinin de bu süreçte bizzat yer alacağını ifade etti.

Geçen hafta entertainment devi Warner Bros Discovery’nin Netflix tarafından satın alınacağı haberleri gündeme düştü. İki şirketin bu konuda prensip anlaşmasına vardığı resmi olarak açıklanırken, sosyal medya kullanıcıları da bu konuda tam anlamıyla ikiye bölündü.

Bazıları bu anlaşmanın abonelik fiyatlarını düşüreceğini düşünürken, bazılarıysa bunun Warner’ın orijinal kimliğini ciddi şekilde zedeleyeceğini savundu. Öte yandan konuya ilişkin bir başka tartışma ise bu birleşmenin pazarda tekel yaratabileceği oldu.

Netflix’in bu satın alım ile birlikte rakibi olan HBO Max platformunu da bünyesine katması, streaming servisleri arasında dengeleri olumsuz yönde etkileyebilir. Gündeme gelen son haberler, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu fikirde olduğunu bizlere gösteriyor.

Donald Trump: “Bu karara dahil olacağım”

Satın alma işlemi kamuoyuna duyurulsa bile işlemin tamamlanması için hala birçok engel ve onayın aşılması gerekecek. Görünüşe göre ABD lideri Donald Trump bile bu konuda devreye girip birleşmeyi engellemeye çalışacak.

Kennedy Center’da basın mensuplarına konuşan Trump, Netflix’in harika bir şirket olduğunu ve olağanüstü bir iş çıkardığını söyledi. Fakat buna rağmen, Warner Bros ile birleşmeye yönelik olası muhalefetini son derece açık bir şekilde dile getirdi:

“Çok büyük bir pazar payına sahipler. Warner Bros’u da satın aldıkları zaman bu payın daha da artacağını biliyorsunuz. Yani bilmiyorum, bunu söylemek bir ekonomistin işi… Yani ben de bu karara dahil olacağım.”

BusinessInsider’ın haberine göre Trump, Netflix CEO’su Ted Sarandos’un geçen hafta Oval Ofis’te kendisini ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi. Sarandos’un sinema tarihinin en büyük işlerinden bazılarını yapmış “harika bir insan” olduğunu söyledi.

Fakat yine de Trump, buna rağmen pazarın büyük bir payına sahip olduklarını ve bunun bir sorun olabileceği konusunda herhangi bir şüphe olmadığını da sözlerine ekledi.

Netflix ve Warner Bros’tan henüz Trump’ın açıklamalarına yönelik resmi bir yanıt gelmedi.