Toy Story temalı Samsung Galaxy Buds FE kulaklıklar çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce nispeten bütçe dostu yeni kablosuz kulaklık modeli olan Galaxy Buds FE cihazıyla hayranları karşısına çıktı. Serinin ana modeline göre donanım konusunda daha küçük bir yapıya sahip olan uygun fiyatlı seçenek, şimdi sınırlı sayıda üretilmiş özel bir sürümle dikkat çekti. Samsung, Disney ve Pixar ile kurduğu ortaklık sonucunda Galaxy Buds FE Toy Story Edition’ı tanıttı.

Marvel ve Pixar imzalı Toy Story (Oyuncak Hikayesi) adlı animasyon film serisinden esinlenerek oluşturulan yeni kablosuz kulaklıklar, şık görünümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni cihazlar, Toy Story’de yer alan Lotso Bear ve Hamm karakterlerinden ilham alan iki farklı tasarım sunuyor. Şu anda her iki kulaklık da yalnızca Güney Kore pazarında, G Market adlı online alışveriş platformu üzerinden satılıyor.

Galaxy Buds FE’nin orijinal özellikleri korunuyor

Samsung’un Toy Story temalı yeni kulaklıkları, orijinal Galaxy Buds FE ile aynı özellikleri taşıyor. Uzun süre kullanıldığında dahi konforu elden bırakmayan cihazlar, üç boyut seçeneğine sahip kulak uçlarıyla birlikte iki ayrı boyutta kauçuk adaptör getiriyor. ANC aktif gürültü engelleme özelliğini bünyesinde barındıran modeller, Ortam Sesi moduyla beraber kullanıcıların yalnızca duymak istedikleri sese odaklanabilmelerine fırsat sağlıyor. Bu sayede kullanıcıların dışarıdan gelen harici sesleri engellemesi mümkün kılınıyor.

Yapay zeka destekli Deep Neutral Network (DNN) teknolojisine sahip olan Galaxy Buds FE, şarj kutusu da dahil olacak şekilde toplam 30 saate kadar pil performansı sunuyor. Bununla birlikte 8,5 saate kadar oynatma süresi ve ANC özelliği ile 6 saate kadar batarya desteği vaat ediliyor. Bluetooth 5.2’yi destekleyen kulaklıklarda AAC ve SBC ölçeklenebilir codec bileşenleri yer alıyor.

Toy Story filminden ilham alan bir tasarıma sahip olan yeni Samsung kulaklıklar şimdiden büyük bir ilgi topladı. Cihazı kapaklarının Galaxy Buds FE ile dışında aynı zamanda Galaxy Buds 2 Pro ve Galaxy Buds 2 cihazları ile de uyumlu bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Samsung’un yeni kablosuz kulaklık serisi, Lotso Bear sürümüyle 30 dolar, Hamm sürümüyle ise 28 dolardan alıcılara hitap edecek. İlk olarak Güney Kore pazarında raflara gelecek olan cihaz, kutularıyla birlikte ise yaklaşık 100 dolardan satılacak.