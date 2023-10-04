Samsung Galaxy Buds FE özellikleri açıklandı

Samsung bugünkü etkinliğinde bir dizi yeni ürününü dünya çapında hayranlarına duyurdu. Güney Kore merkezli teknoloji devi, akıllı telefon ve tablet portföyünü genişletti. Uzun bir süredir hakkında pek çok sızıntı iddiasıyla gündeme gelen Samsung Galaxy S23 FE ve nispeten bütçe dostu fiyatlarla sunulacak Samsung Galaxy Tab S9 FE serisi tabletler duyuruldu. Son olarak şirket, yüksek kaliteli bir ses deneyimi vaat eden Samsung Galaxy Buds FE kablosuz kulaklık modellerini sundu.

Samsung gerçekleştirmiş olduğu lansman etkinliğinde Fan Edition serisinin yeni üyelerini hayranlarıyla buluşturdu. Şirketin son duyurduğu ürün olan bu kablosuz kulaklık, son derece derin ve zengin bir şekilde güçlü bas sağlıyor. Şirket, etkileyici ses deneyimini daha da geliştirdiğini iddia ederek müzik tutkunlarının favori parçalarının yüksek kalitede keyfini çıkarmasını amaçlıyor.

Samsung Galaxy Buds FE teknik özellikleri

Tasarım konusunda cihazlar serinin ikonik ve ergonomik görüntüsünü koruyor. Bununla birlikte ürün, uzun bir süre kullanıldığında dahi konfor sağlayan yumuşak bir yapı içeriyor. Üç boyut seçeneğine sahip kulak uçları bulunan cihazda iki boyuttaki kauçuk adaptörler ile daha kişiselleştirilmiş bir deneyim elde edilmek amaçlanıyor.

Samsung Galaxy Buds FE, ANC adı verilen aktif gürültü engelleme sistemine sahip. Bunun yanı sıra cihazda bir Ortam Sesi modu da bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar duymak istedikleri sesi seçme fırsatına sahip oluyor ve harici sesler kolaylıkla engellenebiliyor. Öte yandan kulaklıklar gelişmiş üç mikrofonlu otomatik özel hüzme şekillendirme sistemine ev sahipliği yapıyor.

Kablosuz kulaklık modeli yapay zeka tarafından desteklenen Deep Neutral Network (DNN) teknolojisine sahip. Bu sayede sesi istenmeyen arka plan gürültülerinden ayırarak kullanıcının daha net bir şekilde sesli arama gerçekleştirmelerine imkan sağlanıyor. Bunun yanı sıra cihaz, şarj kutusu da dahil olmak üzere toplamda 30 saate kadar pil gücü vaat ediyor. 8,5 saate kadar oynatma süresini desteklediği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra ANC özelliği ile kullanıcıların 6 saate kadar vakit geçirebilecekleri vurgulanıyor.

Bluetooth 5.2 ve otomatik geçiş özelliğini bünyesinde taşıyan cihaz, ölçeklenebilir codec bileşenleri, AAC ve SBC desteğine sahip. Beyaz ve grafit renk seçenekleriyle satılacak Samsung Galaxy Buds FE modelinin fiyatı ise henüz duyurulmadı.