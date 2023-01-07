TikTok yeni özelliğiyle ‘bu hangi film?’ sorusunu ortadan kaldırıyor

Çinli teknoloji firması ByteDance çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden kısa video odaklı sosyal medya servisi TikTok, tüm dünyada büyük bir popülariteye sahip. 150 ülkede 1 milyardan fazla kullanıcı elde etmeyi başaran hizmet, YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi rakipleriyle kıyasıya bir rekabet izliyor. Piyasadaki konumunu korumak için sürekli olarak çeşitli yeniliklerle karşımıza çıkmayı sürdüren platform, son gelen özellikle beraber kullanıcıların içerik üreticilerine yönelttiği ‘bu hangi film?’ sorusunu tümüyle ortadan kaldırıyor.

Yeni TikTok özelliği ilk olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık bölgelerinde kullanıcılara sunuldu. TV dizisi ya da sinema filmi ile ilgili içeriklerde, yapımın ismini ve detaylarını içeren bir etiket ekleme fonksiyonu dahil edildi. Bu özellik, yayında yer alan eserin adını soranların yorumlarına son vermek için tasarlandı.

TikTok’un yeni özelliği, YouTube’daki eser etiketi fonksiyonuna oldukça benziyor. Bilindiği üzere popüler video servisi YouTube, müzik parçaları ve video oyunları için içeriklerin alt kısmına bir etiket eklenmesine olanak tanıyor. TikTok da benzer bir şekilde, dizi ve filmleri tek bir etiket altında bir araya getiriyor.

TikTok’ta ‘bu hangi film?’ sorusu tarihe karışıyor

Açıklanan bilgilere göre kullanıcılar, dizi ve film konulu herhangi bir videoya tıkladığında söz konusu yapımla alakalı çeşitli bilgiler alt alta sıralanacak. Yapımın türü, oyuncu kadrosu, yönetmeni, çıkış tarihi ve IMDb puanı gibi detaylar listelenecek. Kullanıcılar bir videoya en fazla beş dizi-film ekleme şansına sahip olacak.

TikTok’un sahibi olan ByteDance şirketi, sinematografik eserler ile ilgili ayrıntıları toplayan bir web sitesi olan IMDb ile ortaklık gerçekleştirdi. Bu iş birliğinin sonucunda hayata geçen yeni fonksiyon, şimdiden etiketlerde 12 milyondan fazla dizi ve filme ev sahipliği yapıyor. Doğal olarak bu geniş kütüphane de izleyicilerin arama yapmasını daha kolay bir hale getiriyor. Aynı zamanda ortaya çıkan bilgilere göre TikTok çok yakında kullanıcıların profillerine, en sevdikleri dizi ve filmleri listelemek için özel bir bölüm de ekleyecek.

TikTok’un ‘bu hangi film?’ sorusunu tarihe karıştıracağı yeni özelliği şu anda sadece belirli bölgelerde kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu özellikten şimdilik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’taki kullanıcılar yararlanabiliyor. Şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirip testlerini tamamladıktan sonra ise özelliğin tüm dünyadaki kullanıcılara sunulması bekleniyor.

TikTok yıllarca konuşulacak özel bir konser deneyimine imza atacak

IMDb ile gerçekleştirilen iş birliğinin yanı sıra TikTok, önemli bir adım daha atarak kullanıcılarına sürükleyici bir konser deneyimi sunmayı planlıyor. Şirket, Grammy ödüllü ünlü DJ ve yapımcı Calvin Harris’in yer aldığı sıra dışı bir konsere imza atacak. Wave ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlik, 13 Ocak Cuma günü yayınlanacak.

Hayranlarını sanal evrende müzikal bir yolculuğa çıkaracak olan Calvin Harris, yaklaşan TikTok Live yayını hakkında şunları ifade etti: “Böylesine yenilikçi bir işe adım attığım için çok heyecanlıyım. Hayranlarımın ilk sanal konserimi deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyorum.”