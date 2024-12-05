Max canlı HBO kanallarını test ediyor

Max platformu canlı HBO kanallarını test ediyor.

Kullanıcılar için bir dizi ilgi çekici tematik kanal sunuluyor.

Ayrıca yakında kişiselleştirilebilir canlı kanalların da platforma geleceği vurgulanıyor.

Netflix rakibi popüler dijital platform Max, canlı HBO kanallarını test etmeye başladı. Şu anda yalnızca belirli bölgelerde kullanıcılarla buluşan bu yenilik, henüz genel kullanıma açılmadı. Şimdilik sadece bundan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı kullanıcılar yararlanabiliyor.

The Verge tarafından aktarılan detaylara göre Max, doğrusal HBO kanallarında oynatılan dizi ve filmleri içeren canlı bir kanal ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Global olarak merakla beklenen bu yeni özellik, ABD’deki reklamsız abonelerden oluşan küçük bir kullanıcı grubuna sunuluyor. Çok yakında bu yeniliğin tüm kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor.

Canlı ve tematik HBO kanalları Max kullanıcılarına sunuldu

HBO canlı yayın hizmeti farklı kanallar aracılığıyla kullanıcıların erişimine açıldı. Örnek vermek gerekirse Curb Your Enthusiasm gibi orijinal dizi, film, belgesel ve içerikler HBO Comedy kanalında izleyicilere sunuluyor.

Dramalar için HBO Signature, klasik dizi ve filmler için ise HBO Zone kanalı karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda prömiyerler ve güncel içerikler için HBO ve HBO 2 adlı kanallar da bulunuyor.

Max kullanıcıları için test edilen yeni özelliğin, ne izlemek istediğinden emin olmayan kullanıcılar için son derece faydalı bir seçenek olarak sunulması amaçlanıyor. Öte yandan akış hizmetinin tematik kanalları ve hatta abonelerinin tercihlerine uyarlanmış bazı sinyalleri de test etme eğiliminde olduğu vurgulanıyor.

Canlı HBO kanalları, seçili bazı kullanıcılar tarafından “Kanallar” adı verilen bir sekme aracılığıyla görüntülenebilir. Kısa süre içinde büyük bir ilgi gören bu yeni özellik, aslında şu anda Türkiye’de BluTV, TOD ve Turkcell TV+ gibi platformlarda yer alan hizmete benzer bir şekilde çalışacak.

ABD’deki belirli kullanıcılar tarafından test edilen yeni özellik, Max’in gelecek yıl herkese açık hale getirmeyi planladığı küratörlü veya tematik kanallarla denemeler yaparak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kullanıcıların tercihlerine göre uyarlanmış canlı kanallar olması da düşünülen projeler arasında yer alıyor.

Warner Bros. Discovery’nin baş ürün sorumlusu Tyler Whitworth, The Verge platformuna vermiş olduğu demeçte şu ifadeleri kullandı: “Daha uzun vadede, bu deneyimin daha fazla kişiselleştirilmesi ve potansiyel olarak belirli bir kullanıcının belirli ilgi alanlarına yönelik kanallar getirilmesi konusunda heyecanlıyız” Ayrıca bunun Kanallar deneyiminin “sonraki aşamalarında” kullanıma sunulacağını da sözlerine ekledi.

Son olarak Max’in henüz Türkiye’de hizmet vermediğini de hatırlatmakta fayda var. Fakat yine de platformda yer alan birçok orijinal içerik, Warner Bros. Discovery’nin sahibi olduğu BluTV platformunda ülkemizdeki izleyicilerle buluşuyor.