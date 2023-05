The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, OpenCritic’te rekor kırdı

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyunu bugün Nintendo Switch platformunda hayranlarıyla buluştu. The Game En Çok Beklenen Oyun Ödülü’nün sahibi olan Nintendo imzalı yapım, kısa süre içinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Henüz açılış gününde tüm gözleri üzerine çeviren The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom, OpenCritic’te reyting rekoru kırarak platform tarihinin en çok reyting alan oyunu oldu. Cuma günü yapılacak olan resmi lansmandan önce basın incelemelerine açılan oyun oldukça iyi karşılandı ve birçok prestijli internet sitesinden tam not aldı.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en yüksek reytingli oyun oldu

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ın ambargosu kaldırıldıktan kısa bir süre sonra, ortalama 97.223 puan alarak OpenCritic’te bugüne kadarki en yüksek reytingli oyunu olma unvanına erişti. Bilmeyenler için OpenCritic, Metacritic’e benzer bir çalışma prensibine sahip ve sitede kayıtlı incelemelerin ortalamasını alarak bir başarı puanı çıkarıyor.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, OpenCritic platformuna göre sırasıyla 96.81 ve 95.9 puan alan Super Mario Odyssey ve Breath of the Wild oyunlarından daha büyük bir başarı kaydetti.

Metacritic platformu ise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ın ortalama 97 puan alarak yılın şimdiye kadarki en iyi reytinge sahip oyunu olduğunu kanıtladı. 2018 yılında yine 97 puan alan Red Dead Redemption 2’den bu yana oyun, bu başarıya sahip olan ilk yapım oldu.

Metacritic’te şu anda Tears of the Kingdom’dan daha yüksek puan alan bazı oyunlar yer alıyor. Bu yapımlar The Legend of Zelda: Ocarina of Time (99), Tony Hawk’s Pro Skater 2 (98), Grand Theft Auto IV (98) ve SoulCalibur (98) olarak karşımıza çıkıyor.

The Legend of Zelda serisi genişlemeye devam ediyor

The Legend of Zelda serisi ilk olarak 21 Şubat 1986’da Japonya’da Nintendo Entertainment System (NES) için piyasaya sürüldü. Shigeru Miyamoto ve Takashi Tezuka tarafından yaratılan seri, kısa sürede birkaç devam oyunu ve yeniden yapımlar alarak genişletildi. Son olarak bugün Tears of the Kingdom oyunu ile karşımıza çıkan The Legends of Zelda serisi yıllara göre şu oyunlara ev sahipliği yapıyor: