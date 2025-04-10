Nintendo Switch 2 çıkış tarihi Çin’de ertelendi

Nintendo'nun yeni nesil hibrit oyun konsolu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Yakın zaman önce resmi olarak tanıtılan ve çok yakında piyasaya çıkması beklenen üründen yeni haberler geldi.

Merakla beklenen cihazın Çin'deki lansmanı süresiz olarak ertelendi.

Nintendo’nun yeni nesil hibrit oyun konsolu ile ilgili önemli gelişmeler ortaya çıktı. Asya merkezli Nikkei gazetesinin aktardığı bilgilere göre Nintendo, Switch 2 cihazının Çin’deki çıkış tarihi için erteleme kararında bulundu.

Japon şirket, son yıllarda video oyunu karşıtı politikalar konusunda sert tutum sergileyen ülkedeki talebi ve hükümet düzenlemelerini analiz etmek istiyor. Ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen konsolun Çin’deki lansman etkinliğinin süresiz olarak ertelendiğine işaret ediyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

Switch 2’nin Çin’deki geleceği belirsiz durumda

Nintendo Switch, Çin pazarında onlarca oyun stüdyosu ve diğer teknoloji şirketlerini de bünyesinde barındıran Tencent ile işbirliği yapılarak satılıyor. Nikkei, şirketin Switch 2‘nin ülkede dağıtımına katılıp katılmayacağı konusunda yorum yapmayı şimdilik reddetti.

Japon oyun devi Nintendo, Çin’de Switch eShop ve diğer çevrimiçi hizmetleri kapatma sürecindeyken, konsolun halefini ülkede piyasaya sürmek konusunda herhangi bir karar almak için acele etmiyor gibi görünüyor.

Ortaya çıkan raporlar, konsol ve oyunların Çin’de piyasaya sürülmesinin Çin makamları tarafından onaylanması gerektiğini, hükümetin niyetlerine bağlı olarak kısıtlamalar getirileceğini belirtiyor.

Ülkede mobil oyunculuğun büyük popülaritesi göz önüne alındığında Nintendo, Switch 2’yi bölgede piyasaya sürmenin değip değmeyeceğini yeniden değerlendirebilir. Gamma Data baş analisti Wang Xu, Nikkei makalesine şu yorumlarla karşımıza çıkıyor:

“Çin’de başarının önündeki engeller hala yüksek. Hükümet politikalarına uyum sağlarken tüketici deneyimini iyileştirmeleri gerekiyor ve ayrıca son teknoloji uluslararası oyunları piyasaya sürüp süremeyecekleri sorusu da var.”

Ancak Çin’deki bazı fiziksel ve çevrimiçi mağazalar şu anda Nintendo Switch 2’nin Hong Kong versiyonu için ön sipariş sunuyor. Ülkede hizmet veren eShop platformu 31 Mart’ta oyun satışını durdurdu ve 15 Mayıs 2026’da tamamen kapatılacak.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergileriyle birlikte konsolun ön satışının ABD’de ertelendiğini hatırlatmakta fayda var.