Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    Nintendo Switch 2 çıkış tarihi Çin’de ertelendi

    Çok yakında oyunseverlerle buluşması beklenen Nintendo Switch 2 hibrit oyun konsolunun Çin'deki çıkış tarihi askıya alındı.
    Nintendo Switch 2
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Nintendo'nun yeni nesil hibrit oyun konsolu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
    • Yakın zaman önce resmi olarak tanıtılan ve çok yakında piyasaya çıkması beklenen üründen yeni haberler geldi.
    • Merakla beklenen cihazın Çin'deki lansmanı süresiz olarak ertelendi.

    Nintendo’nun yeni nesil hibrit oyun konsolu ile ilgili önemli gelişmeler ortaya çıktı. Asya merkezli Nikkei gazetesinin aktardığı bilgilere göre Nintendo, Switch 2 cihazının Çin’deki çıkış tarihi için erteleme kararında bulundu.

    Japon şirket, son yıllarda video oyunu karşıtı politikalar konusunda sert tutum sergileyen ülkedeki talebi ve hükümet düzenlemelerini analiz etmek istiyor. Ortaya çıkan son raporlar, merakla beklenen konsolun Çin’deki lansman etkinliğinin süresiz olarak ertelendiğine işaret ediyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar…

    Switch 2’nin Çin’deki geleceği belirsiz durumda

    Nintendo Switch, Çin pazarında onlarca oyun stüdyosu ve diğer teknoloji şirketlerini de bünyesinde barındıran Tencent ile işbirliği yapılarak satılıyor. Nikkei, şirketin Switch 2‘nin ülkede dağıtımına katılıp katılmayacağı konusunda yorum yapmayı şimdilik reddetti.

    Japon oyun devi Nintendo, Çin’de Switch eShop ve diğer çevrimiçi hizmetleri kapatma sürecindeyken, konsolun halefini ülkede piyasaya sürmek konusunda herhangi bir karar almak için acele etmiyor gibi görünüyor.

    Ortaya çıkan raporlar, konsol ve oyunların Çin’de piyasaya sürülmesinin Çin makamları tarafından onaylanması gerektiğini, hükümetin niyetlerine bağlı olarak kısıtlamalar getirileceğini belirtiyor.

    Nintendo Switch 2

    Ülkede mobil oyunculuğun büyük popülaritesi göz önüne alındığında Nintendo, Switch 2’yi bölgede piyasaya sürmenin değip değmeyeceğini yeniden değerlendirebilir. Gamma Data baş analisti Wang Xu, Nikkei makalesine şu yorumlarla karşımıza çıkıyor:

    “Çin’de başarının önündeki engeller hala yüksek. Hükümet politikalarına uyum sağlarken tüketici deneyimini iyileştirmeleri gerekiyor ve ayrıca son teknoloji uluslararası oyunları piyasaya sürüp süremeyecekleri sorusu da var.”

    Ancak Çin’deki bazı fiziksel ve çevrimiçi mağazalar şu anda Nintendo Switch 2’nin Hong Kong versiyonu için ön sipariş sunuyor. Ülkede hizmet veren eShop platformu 31 Mart’ta oyun satışını durdurdu ve 15 Mayıs 2026’da tamamen kapatılacak.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergileriyle birlikte konsolun ön satışının ABD’de ertelendiğini hatırlatmakta fayda var.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.