Nintendo, Trump’ın vergi kararı sonrası ABD depolarında Switch 2 stokluyor

ABD lideri Donald Trump'ın gümrük vergisi hamlesi pek çok teknoloji devini zor duruma soktu.

Japon oyun devi Nintendo, yeni nesil hibrit oyun konsolu Switch 2 için ABD stoklarını artırdı.

Şirketin Vietnam'dan ABD'ye 750 binden fazla ürün stokladığı iddia ediliyor.

Donald Trump’ın uyguladığı gümrük vergileri, piyasaların çökmesi ve büyük ABD şirketlerinin baskısı nedeniyle son anda fikir değiştiren bir kararla 90 günlük ateşkes ilan edilmesine rağmen hala korkutuculuğunu koruyor. Japon oyun devi Nintendo, hala ana pazarını temsil eden Nintendo Switch 2 konsoluna saldırmak için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki depolarında stoklarını artırıyor.

Bloomberg’in raporuna göre Nintendo Switch 2 sistemlerinin üçte birinin montajının yapıldığı Vietnam’dan ABD’ye 750 binden fazla ithal edildi. Trump’ın çılgın vergi kararından göreceği etkiyi minimize etmek isteyen şirket, çok sayıda ürün stoklamayı tercih etti.

Nintendo, Switch 2 üretimini ABD’ye kaydırabilir

Trump’ın gümrük vergileri 90 gün içinde tam olarak yürürlüğe girerse ithalatçılar yüzde 46 oranında vergiyle karşı karşıya kalacak. Şimdilik sadece Trump yönetiminin belirlediği, tüm ülkeler için geçerli yüzde 10’luk gümrük vergisi öngörülüyor.

Yani önümüzdeki üç ayda Nintendo’nun Switch 2 üretiminin büyük bir kısmını ABD’ye yoğunlaştırması muhtemel görünüyor. Avrupa dahil diğer bölgelerde ise durumun sorunlu olup olmadığını zaman gösterecek. Böylece şirket mümkün olduğunca çok sayıda birim biriktirerek çok pahalı ekstra ödeme yapma riskine girmemeyi hedefliyor.

Nintendo Switch 2’nin üç büyük montajcısından biri olan Hosiden Corp. şirketi NBD’nin sağladığı gümrük verilerine göre Şubat ayında Vietnam’dan ABD’ye önceki altı ayın toplamından daha fazla cihaz gönderdi.

Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse bu veriler, Hosiden’in Ocak ayından bu yana üretiminin neredeyse tamamının ABD’ye yönelik olduğunu, önceki 12 ayda ise bu oranın yüzde 11 ile üçte iki arasında değiştiğini bizlere gösteriyor.

Nintendo’nun vergiler düşüldükten sonra yüksek olan fiyatları hemen artırmayı göze alamayacağı tahmin ediliyor. Bu da konsolunun piyasaya sürülmesinin yavaşlamasına yol açabilir. Bloomberg’e göre gümrük vergileri yüzde 10 seviyesinde kalırsa Nintendo donanım fiyatlarını artırmayabilir.