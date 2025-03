The Last of Us 2. sezon için son fragman geldi

The Last of Us 2 için geri sayım başladı. Dizinin yeni fragman videosu geldi.

Sevilen dizinin yeni sezonu çok yakında 14 Nisan'da ekranlara gelecek.

The Last of Us 2, Max (BluTV) platformunda ülkemizde izleyicilere sunulacak.

The Last of Us 2. sezon yeni bölümleri çok yakında ekranlara gelecek. HBO imzalı dizi, Max platformu tarafından yayınlanan resmi fragman ile birlikte hayranlarının dikkatlerini yeniden üzerine çekti.

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden birinin geri dönüşü için müjdeli haber verildi. Heyecan uyandıran yeni bölümler 14 Nisan’dan itibaren haftalık olarak yayınlanacak. Yaklaşık iki dakikalık tanıtım fragmanında Joel ve Ellie yeni evlerinde görülüyor.

Fragmanın açılış görüntüleri, dış dünyanın tehlikelerine rağmen evdeki belirgin bir dinginlik duygusunu yansıtıyor. Kahramanlar daha önce yaşanan olayların intikamını alma arzusuyla, enfekte olmuş kişilere ve insan düşmanlarına karşı mücadele etmek zorunda kalıyor.

The Last of Us 2 orijinal oyundan kısmen bağımsız bir anlatı sunacak

The Last of Us, Naughty Dog’un yarattığı ünlü video oyununun dizi uyarlaması olarak seyircisiyle buluşuyor. İkinci sezon The Last of Us Part II’de anlatılan olaylara dayanıyor. Hikaye, ilk bölümde anlatılan olaylardan beş yıl sonrasını konu alıyor.

Joel (Pedro Pascal) ve Ellie (Bella Ramsey), ilişkilerinin hem iç hem de dış kaynaklı yeni tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Zaten karmaşık olan bağları, onları hayatta kalmak için yaptıkları fedakarlıkları ve seçimlerini sorgulamaya iten bir çatışmayla daha da sınanıyor.

Sevilen dizinin ortak bir temelden yola çıkarken, referans video oyunundan kısmen bağımsız bir anlatı yolu izleyeceği duyuruldu. Fragmanla birlikte ayrıca bir dizi fotoğraf da yayınlandı. Görüntülerde Joel, Ellie ve yeni karakter Abby gibi önemli karakterler yer alırken, ikinci sezondan bazı önemli anlara da göz atılıyor.

The Last of Us 2, Türkiye’de hangi platformda yayınlanacak?

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan The Last of Us ilk sezonu ile Türkiye’de BluTV platformunda seyirci karşısına çıkmıştı. Warner Bros Discovery tarafından satın alınan platform, Nisan ayında Max adı altında yoluna devam edecek.

HBO yapımlarını ve çok daha fazlasını bir araya getiren Max, BluTV’nin mirasını alarak geniş bir içerik kütüphanesine ev sahipliği yapacak. Platformun Türkiye’de yeniden markalaşmasıyla beraber lansman içerikleri arasında The Last of Us 2’ye de yer verilecek.

The Last of Us 2 kaç bölüm olacak?

Merakla beklenen ikinci sezon yedi bölümden oluşacak. Pedro Pascal ve Bella Ramsey ikilisi Joel ve Ellie’yi canlandıramaya devam edecek. Ayrıca Gabriel Luna ve Rutina Wesley, Tommy ve Maria rolleriyle geri dönecek. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosuna birkaç yeni isim katılıyor:

Kaitlyn Dever – Abby

Isabela Merced – Dina

Young Mazino – Jesse

Ariela Barer – Mel

Tati Gabrielle – Nora

Spencer Lord – Owen

Danny Ramirez – Manny

Jeffrey Wright – Isaac

Dizinin yaratıcı liderliğini daha önce Chernobyl’in başarısından sorumlu olan Craig Mazin ve video oyunu serisinin geliştirilmesinde önemli bir isim olan Neil Druckmann üstleniyor.

Sevilen dizi Sony Pictures Television, PlayStation Productions, World Games, The Mighty Mint ve Naughty Dog gibi çeşitli yapım stüdyolarının işbirliğiyle karşımıza çıkıyor.

The Last of Us 2. sezon yeni fragman videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: