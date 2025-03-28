Instagram Reels için 2x hızlandırma özelliği geldi

Instagram'ın kısa video odaklı Reels formatı için beklenen yenilik geldi.

Artık kullanıcılar Reels içeriklerini 2x hızında oynatabilecek.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kısa video formatı Reels için ilgi çekici yeni bir özellik sunuyor. Platforma gelen bu fonksiyon, kullanıcıların daha uzun içeriklere olan artan talebine yanıt veriyor. Aynı zamanda diğer platformlarda halihazırda mevcut olan bir trendi yakalıyor. Teknoloji devi Meta, birçok dikey video tutkununun beklediği özelliğin geldiğini doğruladı.

TechCrunch’ın haberine göre Meta, Instagram Reels için 2x hızlı ileri sarma özelliği getiriyor. Uygulamayı kullananlar artık bir Reel izlerken ekranın sağ veya sol tarafını basılı tuttuklarında 2x hızlı oynatmanın aktif hale geldiğini fark edecek.

Instagram, TikTok’un popüler özelliğini kopyaladı

Bu önemli değişiklik, zamanla videoların maksimum uzunluğunun arttığı ve içerikler arasında daha hızlı gezinmeyi kolaylaştırdığı bir bağlamda ortaya çıkıyor. Yeni özelliğin getirilmesinin amacı platformun üyeler için daha keyifli hale getirilmesi olarak belirtiliyor. Ayrıca TikTok ile karşılaştırıldığında daha rekabetçi bir deneyime odaklanılıyor.

TikTok ve Instagram’ın kısa video formatları, video uzunluğu sınırını başlangıçtaki birkaç saniyeden önemli ölçüde genişleterek artık birkaç dakikalık klipleri destekliyor. Bu dikkat çekici evrim, izleyicilerde içeriğin bazı bölümlerini atlama veya önemli noktalara odaklanmak için izlemeyi hızlandırma isteği yarattı.

TikTok’ta uzun zamandır videolar arasında gezinmek için benzer bir seçenek sunuluyor. Instagram da bu eğilime uyum sağlayarak, kısa formatlı video içeriklerinin değişen tüketim alışkanlıklarını fark ederek artık potansiyel olarak çok daha uzun olan hızlı ileri sarma özelliğini kullanıcılarına sunuyor.

Kullanıcılardan karmaşık eleştiriler geldi

2x oynatma desteğinin getirilmesi ile birlikte Instagram Reels topluluğundan karmaşık eleştiriler geldi. Birçok kullanıcı uzun tanıtımları atlamak için daha uzun videolar arasında hızla kaydırmanın rahatlığını hızlıca benimsedi. Öte yandan bazı içerik üreticileri, bunun izleyicilerinin dikkat süreleri üzerindeki etkisi konusunda endişelerini dile getirdi.

Bu noktada en büyük endişe, videonun belirli bölümlerini atlamanın izleyicilerin daha dikkatli ve eksiksiz bir izleme gerektiren içeriklere odaklanma yeteneğini azaltabileceği ve iletmek istedikleri anlatıyı ya da mesajı etkileyebileceği yönünde oldu.