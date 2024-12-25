Steam açıkladı: İşte 2024’ün en iyi oyunları

- Steam, 2024'ün en iyi oyunlarını açıkladı.
- Yıla damga vuran oyunlar Plation, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere dört kategori halinde sıralandı.
Steam bu hafta brüt gelire ve eş zamanlı en yüksek oyuncu sayısına dayalı sıralamalarla 2024’ün en iyi oyunları hakkında kapsamlı bilgiler sunan yeni bir rapor paylaştı. Yayınlanan listeler En Çok Satanlar, Yeni Çıkanlar ve En Çok Oynananlar gibi kategorilere ayrılmış büyük hitleri içeriyor.
En çok satan oyunlar Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak sınıflandırılıyor. Platin kategorisinde en çok hasılat yapan oyunlar arasında Apex Legends, Black Myth: Wukong, Destiny 2, PUBG Battlegrounds, Counter-Strike 2 ve Elden Ring yer alıyor.
Yeni Çıkanlar sıralamasında, lansmandan sonraki ilk iki haftadaki performans yer alıyor ve bu oyunlar Platin kategorisine yerleştiriliyor. Böylelikle Steam’de bu yıl öne çıkan oyunlar arasında Path of Exile II, Call of Duty: Black Ops 6 ve Black Myth: Wukong yer alıyor.
Steam’de en çok oynanan oyunların istatistikleri, 2024 yılı boyunca eş zamanlı oyuncu sayısının zirvesine göre belirleniyor. Böylece listenin başında Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, Marvel Rivals ve Palworld gibi oyunlar 450 binin üzerinde eşzamanlı oyuncu sayısıyla karşımıza çıkıyor.
2024’ün en iyi oyunları sıralandı
Steam tarafından açıklanan liste Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere dört kategoriden oluşuyor. Her bir kategori altında yer alan oyunların rastgele sıralandığı ifade ediliyor. İşte yıla damgasını vuran o oyunlar…
Platin
- Baldur’s Gate 3
- Black Myth Wukong
- Apex Legends
- Dota 2
- Call of Duty Black Ops 6
- Destiny 2
- Elden Ring
- Palworld
- Warhammer 40K: Space Marine 2
- Counter Strike 2
- Helldivers 2
- PUBG
Altın
- Path of Exile 2
- DRAGON BALL: Sparking! ZERO
- NARAKA: BLADEPOINT
- FC24
- Dead By Daylight
- FC25
- Warframe
- Enshrouded
- The First Descendant
- Throne of Liberty
- War Thunder
- Cyberpunk 2077
Gümüş
- Tekken 8
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Lethal Company
- Final Fantasy XIV
- Granblue Fantasy: Relink
- Stardew Valley
- Diablo IV
- Forza Horizon 5
- Manor Lords
- Last Epoch
- Forza Horizon 4
- One Human
- Rust
- Yo-Gi-Oh: Master Duel
- Red Dead Redemption 2
- The Elder Scrolls Online
- Stalker 2
- Grand Theft Auto V
- Fallout 76
- Hogwarts Legacy
- Rainbow Six Siege
- Grey Zone Warfare
- Dragon’s Dogma 2
- Lost Ark
- Ghost of Tsushima
- COD: Warzone
Bronz
- World of Warships
- P3R
- Ark
- PoE
- Hearts of Iron 4
- Satsifactory
- Civ6
- Stellaris
- No Mans Sky
- It Takes Two
- Fallout 4
- Silent Hill 2
- Content Warning
- Rimworld
- Ready or Not
- MH World
- Metaphor
- Chained Together
- Sims 4
- Horizon FW
- TF2
- MH Wilds
- The Finals
- BodyCam
- Euro Truck Sim
- Factorio
- V Rising
- Dragon Age Veilguard
- Project Zomboid
- Wallpaper Engine
- Crusader Kings 3
- Balatro
- Sons of Forest
- Supermarket Sim
- Overwatch 2
- Hades II
- Black Desert
- Farming Sim 25
- Hunt Showdown
- American Truck Sim
- Phasmophobia
- TW Warhammer 3
- SF6
- Sea of Thieves
- Liars Bar
- Sekiro
- TCG Card Shop Sim
- BF2042
- 2K25
Steam’in açıkladığı 2024’ün en iyi oyunları listesine daha detaylı bir şekilde göz atmak için bu bağlantıya tıklayarak tabloyu inceleyebilirsiniz.