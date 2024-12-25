Steam açıkladı: İşte 2024’ün en iyi oyunları

Steam, 2024'ün en iyi oyunlarını açıkladı.

Yıla damga vuran oyunlar Plation, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere dört kategori halinde sıralandı.

Steam bu hafta brüt gelire ve eş zamanlı en yüksek oyuncu sayısına dayalı sıralamalarla 2024’ün en iyi oyunları hakkında kapsamlı bilgiler sunan yeni bir rapor paylaştı. Yayınlanan listeler En Çok Satanlar, Yeni Çıkanlar ve En Çok Oynananlar gibi kategorilere ayrılmış büyük hitleri içeriyor.

En çok satan oyunlar Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak sınıflandırılıyor. Platin kategorisinde en çok hasılat yapan oyunlar arasında Apex Legends, Black Myth: Wukong, Destiny 2, PUBG Battlegrounds, Counter-Strike 2 ve Elden Ring yer alıyor.

Yeni Çıkanlar sıralamasında, lansmandan sonraki ilk iki haftadaki performans yer alıyor ve bu oyunlar Platin kategorisine yerleştiriliyor. Böylelikle Steam’de bu yıl öne çıkan oyunlar arasında Path of Exile II, Call of Duty: Black Ops 6 ve Black Myth: Wukong yer alıyor.

Steam’de en çok oynanan oyunların istatistikleri, 2024 yılı boyunca eş zamanlı oyuncu sayısının zirvesine göre belirleniyor. Böylece listenin başında Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, Marvel Rivals ve Palworld gibi oyunlar 450 binin üzerinde eşzamanlı oyuncu sayısıyla karşımıza çıkıyor.

2024’ün en iyi oyunları sıralandı

Steam tarafından açıklanan liste Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere dört kategoriden oluşuyor. Her bir kategori altında yer alan oyunların rastgele sıralandığı ifade ediliyor. İşte yıla damgasını vuran o oyunlar…

Platin

Baldur’s Gate 3

Black Myth Wukong

Apex Legends

Dota 2

Call of Duty Black Ops 6

Destiny 2

Elden Ring

Palworld

Warhammer 40K: Space Marine 2

Counter Strike 2

Helldivers 2

PUBG

Altın

Path of Exile 2

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

NARAKA: BLADEPOINT

FC24

Dead By Daylight

FC25

Warframe

Enshrouded

The First Descendant

Throne of Liberty

War Thunder

Cyberpunk 2077

Gümüş

Tekken 8

Call of Duty: Modern Warfare 3

Lethal Company

Final Fantasy XIV

Granblue Fantasy: Relink

Stardew Valley

Diablo IV

Forza Horizon 5

Manor Lords

Last Epoch

Forza Horizon 4

One Human

Rust

Yo-Gi-Oh: Master Duel

Red Dead Redemption 2

The Elder Scrolls Online

Stalker 2

Grand Theft Auto V

Fallout 76

Hogwarts Legacy

Rainbow Six Siege

Grey Zone Warfare

Dragon’s Dogma 2

Lost Ark

Ghost of Tsushima

COD: Warzone

Bronz

World of Warships

P3R

Ark

PoE

Hearts of Iron 4

Satsifactory

Civ6

Stellaris

No Mans Sky

It Takes Two

Fallout 4

Silent Hill 2

Content Warning

Rimworld

Ready or Not

MH World

Metaphor

Chained Together

Sims 4

Horizon FW

TF2

MH Wilds

The Finals

BodyCam

Euro Truck Sim

Factorio

V Rising

Dragon Age Veilguard

Project Zomboid

Wallpaper Engine

Crusader Kings 3

Balatro

Sons of Forest

Supermarket Sim

Overwatch 2

Hades II

Black Desert

Farming Sim 25

Hunt Showdown

American Truck Sim

Phasmophobia

TW Warhammer 3

SF6

Sea of Thieves

Liars Bar

Sekiro

TCG Card Shop Sim

BF2042

2K25

Steam’in açıkladığı 2024’ün en iyi oyunları listesine daha detaylı bir şekilde göz atmak için bu bağlantıya tıklayarak tabloyu inceleyebilirsiniz.