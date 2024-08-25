Telegram kurucusu Pavel Durov gözaltına alındı! İşte tüm bilinenler

WhatsApp rakibi popüler mesajlaşma uygulaması Telegram’ın kurucusu olan Pavel Durov gözaltına alındı. Ortaya çıkan bilgilere göre Durov Paris’te özel uçağının Le Bourget havaalanına inmesinden kısa bir süre sonra emniyet güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Fransız televizyon kanalı TF1’in aktardığı bilgilere göre 39 yaşındaki iş insanı özel jetinden koruması ve kız arkadaşı ile birlikte indikten sonra polislerin sürpriziyle karşılaştı. Durov hakkında yakalama emri kararı olduğu bilinirken, hakkında bahsedilen suçlar ise dikkat topladı. İşte Pavel Durov’un tutuklanma sebebi ve konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Pavel Durov neden gözaltına alındı?

Açıklanan detaylara göre Durov, şifreli özel bir koruma teknolojisine sahip olan Telegram’daki yasa dışı suçlara karşı Fransız güvenlik güçleriyle işbirliği yapmayı reddettiği için polisler tarafından gözaltına alındı. Fransız güvenlik güçleri Telegram’da uygun denetimin bulunmamasına vurgu yaparak; uygulamada uyuşturucu kaçakçılığı ve çocuklara karşı suçların hızlı bir şekilde artmasına işaret ediyor.

Ayrıca platformdaki kara para aklama, dolandırıcılık ve benzeri suçların da son dönemlerde olağanüstü bir şekilde arttığı öne sürülüyor. Tüm bunlara karşı yetkililerle işbirliği yapmaktan kaçınan Durov’un da söz konusu iddialarla alakalı “suç ortağı” olduğu dile getiriliyor.

Pavel Durov tutuklanacak mı?

Fransa’da gözaltına alınan Pavel Durov’un durumunun ne olacağı şu anda büyük bir merak konusu. Fakat Rus girişimcinin 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Bahsi geçen iddiaların yanı sıra ayrıca “terör” gibi suçların da dosyaya eklenebileceği iddia ediliyor.

Şu anda Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Saint Kitts ve Nevis vatandaşlıklarına sahip olan Durov’un gözaltı kararının sadece Fransa’da geçerli olduğu aktarılıyor. Daha önce Avrupa ülkelerini seyahat etmekten kaçınan Telegram kurucusunun neden özel uçağıyla sürpriz bir şekilde Fransa’ya iniş yaptığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu konuda öne çıkan iddialardan bir tanesi, uçakta yakıt yetersizliği durumuyla karşılaşılması olarak öne sürülüyor.

Elon Musk’tan açıklama geldi

Pavel Durov’un gözaltına alınması ile ilgili X üzerinden açıklama yapan Elon Musk konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Evet, Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, Paris’teki Le Bourget havaalanında tutuklandı. Azerbaycan’dan gelen özel uçaktan inerken gözaltına alındı. Bu bilgi, tutuklanmasının suç faaliyetini kolaylaştırdığı iddia edilen Telegram’daki ılımlılık eksikliğine ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirten çeşitli Fransız medyası raporlarına ve X’teki raporlara dayanmaktadır.”

Bununla birlikte Elon Musk, Pavel Durov için destek çağrısında bulunarak Telegram kurucusu için #FreePavel etiketini başlattı.