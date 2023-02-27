TECNO renk değiştiren ‘bukalemun’ telefonu piyasaya sürüyor

MWC 2023 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliği tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü teknoloji devlerinin bir araya geldiği etkinlikte henüz ilk günden birbirinden önemli duyurular geldi. Xiaomi, Google, Honor, TCL ve Motorola gibi önemli markalardan sonra son olarak TECNO da beklenen sürprizi karşımıza çıkardı. Şirket, cep telefonlarının görünümüyle ilgili yepyeni bir teknoloji hazırladı. Bukalemun Boyama Teknolojisi ile geliştirilen renk değiştiren telefon, kullanıcılarla buluştu.

TECNO’nun yeni telefonu, kullanıcının isteğine göre renk değiştirme yeteneğine sahip olacak. Akıllı telefon pazarında büyük bir heyecan uyandıracak bu prototip, bir elektrik alanının uygulaması yoluyla değişebilen bir malzeme ızgarası kullanan elektrik kontrol prizmasına dayanacak. Cihaz arkadaki bir panele ışığı yüzeye yayarak renkleri oluşturmakla görevli olacak.

Konseptte 1.600 renk seçeneği mevcut

Kullanıcılar, istenen rengi seçebilen yazılım aracılığıyla tüm bunları kontrol edebilecek. Cihazda gerçekleşecek olan renk değişimi yalnızca 0,03 saniye gibi son derece iddialı bir süre alacak. Bununla birlikte bileşenler çok yüksek güç tüketimine sebep olmayacak. Günde 100 renk değişimi, yalnızca 5 dakikalık bir video izleme süresine eşdeğer olacak.

TECNO’nun açıkladığı bilgilere göre renk değiştiren telefon konseptinde 1.600 renk mevcut bulunuyor. Bununla birlikte cihazın dayanıklılığı da 2 milyon kata kadar çıkıyor. Şimdilik satışa çıkmayacak olan bu cihaz, konsept bir akıllı telefon modeli olarak sergileniyor. İlerleyen yıllarda TECNO bu projeyi resmen hayata geçirip cihazı tüm dünyada satışa sunma yolunda da gidebilir. Ancak sürece bağlı olarak ürün, hiçbir şekilde raflara gelmeden miadını tamamlamak zorunda da kalabilir.

Renk değiştiren telefon konseptiyle birçok marka ilgileniyor

Renk değiştiren telefon fikri elbette ki ilk kez TECNO tarafından hayata geçirilmedi. Daha önce pek çok akıllı telefon üreticisi, bu fikrin arkasında durarak çeşitli prototipler hazırladı.

Renk değiştiren telefon konseptini daha önce deneyen isimler arasında Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition olmuştu. Cihaz, ultraviole ışığa göre renk değiştirme yeteneğine sahipti. Öte yandan Vivo V23 ve V23 Pro modellerinin lansmanında da benzer bir teknolojiye yer verildi. Bunların dışında prototip olmaktan öteye geçememiş birçok konsept de bulunuyor.