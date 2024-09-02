TECNO, IFA 2024’te robot köpek dahil sekiz ürününü tanıtacak

TECO, 6-10 Eylül tarihleri ​​arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşecek olan IFA 2024 etkinliğine katılım sağlayacağını resmi olarak doğruladı. Üretmiş olduğu akıllı telefon modelleri ile adından sıkça söz ettiren şirket, çok yakında farklı ürün kategorilerinde yeni cihazlarını da karşımıza çıkaracak. Berlin’deki heyecan dolu etkinlik için geri sayım başlarken, TECNO firmasının burada robot köpek de dahil olmak üzere toplam sekiz farklı ürün sergileyeceği onaylandı.

TECNO’dan gelen açıklamaya göre tüketiciler IFA 2024’te markanın standında birbirinden dikkat çekici ürünlere ev sahipliği yapacak. Şirketin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “IFA’daki standımızda günlük hayata daha fazla keyif ve kolaylık getirmek için eğlenceyi ve üretkenliği artıran çeşitli gelişmiş IoT cihazları yer alacak” ifadelerine yer verildi.

TECNO, IFA 2024 etkinliğinde neler sunacak?

Tecno, IFA’da hazır bulunanların fuardaki standını ziyaret etmeleri için yaptığı davette sekiz cihazın yer aldığı bir görsel yayınlandı. Bu görselde şirketin robot köpek teknolojisi öne çıkarken; bununla birlikte ayrıca kompakt bir oyuncu bilgisayarı, notebook, artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü, kontrolcü, TWS kulaklık, akıllı saat ve TV Box yer alıyor.

Android Headlines’ın haberine göre etkinliğin en dikkat çekici ürünü hiç şüphesiz ki TECNO Dynamic 1 adı verilen robot köpek olacak. İlgi çekici özelliklere ev sahipliği yapan bu teknoloji, komutları anlamak ve istenen eylemleri yerine getirmek için gelişmiş algoritmalar ve güçlü sensörlerle donatılıyor. Aynı zamanda robot köpeğin yapay zeka (AI) ile de desteklendiği vurgulanıyor.

Bunun yanı sıra şirket ayrıca yeni AR gözlüğü ile kontrolcü cihazlarını da karşımıza çıkaracak. TECNO Pocket Go isimli artırılmış gerçeklik başlığı, sürükleyici bir 6D AR deneyimi ortaya koymak adına hizmet verecek. Bunun için kullanıcıların yalnızca gözlüğü bir PC’ye bağlamaları ve ardından kontrol cihazını kullanarak oyun oynamaya başlaması yeterli olacak.

Öte yandan şirketin yeni kompakt oyuncu bilgisayarı da IFA 2024’te sahnelenecek. MEGA MINI Gaming G1 adı verilen cihaz küçük yapısına rağmen güçlü bir oyun deneyimine ev sahipliği yapacak. Güçlü soğutma sistemi, özel grafik kartı ve son teknoloji oyunları çalıştırmak için iddialı donanımıyla adından söz ettirecek.