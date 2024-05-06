Süper bilgisayar yanıtladı: İnsan nesli ne zaman tükenecek?

Nature Geoscience dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma, insan neslinin ne zaman tükeneceği ile ilgili önemli bir soruya ışık tutuyor. Süper bilgisayar simülasyonu ile yürütülen çalışmada iklim, okyanus kimyası, tektonik plakalar ve gezegenin biyolojisiyle ilgili kritik birtakım verilerden yararlanılıyor.

Bilim insanları tarafından yürütülen çalışmaya göre iklim değişikliklerinin aynı şekilde devam etmesi halinde insan nesli 250 milyon yıl içinde tükenecek. Atmosferde yer alan karbondioksit miktarındaki hızlı yükseliş, güneş enerjisi ve ısınmayla birleştiği zaman Dünya artık yaşanmaz bir noktaya ulaşacak. Bu noktada insanların artık Dünya’da hayatta kalmasının imkansız hale geleceğine inanılıyor.

Simülasyon verilerine göre uzak bir gelecekte Dünya 40 ila 50 santigrat derece ortalama sıcaklığa ulaşacak. Bununla beraber yüksek nem miktarı, tarım için elverişsiz bir Dünya bırakacak. Dolayısıyla tüm bu faktörler, su ve yiyecek kaynaklarını ciddi bir miktarda azaltarak insanlığın sonunu getirecek.

İklim değişikliği insan neslinin sonunu getirebilir

İnsan yaşamı için sürdürülemez bir senaryoya işaret eden bu araştırma, aynı zamanda yüzlerce memeli türünün de yaşamının sona ereceğini belirtiyor. Bu noktada en önemli çözüm yolların bir tanesi, iklim değişikliği etkilerini azaltmak olarak görülüyor. Bilim insanları güneş ışınımını engellemek adına uzaya kabarcıklar gönderme fikrini değerlendiriyor.

Süper bilgisayar tarafından gerçekleştirilen dikkat çekici araştırma, insanlığın küresel ısınmaya karşı daha yenilikçi çözümler üretmesinin önemli bir rol oynayacağına işaret ediyor. Her geçen gün iklim değişikliği ve beraberinde doğan sonuçlar insanlık adına daha da tehlikeli bir hale geliyor.

İklim değişikliği ile mücadele konusunda uluslararası kuruluşlar ve bilim insanları yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu noktada sera gazı salınımını azaltmak, başlıca çözümlerden biri olarak görülüyor. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmenin önemli olduğu bilinirken; enerji verimliliğini yükseltmek ve insanları sürdürülebilir ulaşım seçeneklerine yöneltmenin sera gazı salınımını azaltmaya yardımcı olacağı vurgulanıyor.

Bu doğrultuda tüm dünyada önemli çalışmalar yürütülürken, Türkiye’de de 2021 yılından bu yana “İklim Değişikliği Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde bazı tedbirler sağlanıyor. Avrupa Birliği tarafından bu konuda alınan bir önlem ise 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda hayata geçen “Yeşil Mutabakat” planı olarak biliniyor. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmaya yardımcı olan bu strateji, elektrikli araç kullanımını teşvik ediyor.

Nature Geoscience dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırmayı daha detaylı bir şekilde okumak için bu makaleye göz atabilirsiniz.