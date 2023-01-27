Şubat ayında Netflix Türkiye’ye gelecek içerikler belli oldu

Netflix Türkiye şubat ayı takvimi ile karşımıza çıktı. Her ay olduğu gibi yine dopdolu bir programla aboneleriyle buluşan popüler dijital streaming platformu, yine birbirinden ilgi çekici dizi, film ve programlara ev sahipliği yapacak.

Netflix platformu şubat ayında bazı eski popüler dizi ve belgesel serileri için yeni sezonlar sunacak. Bunlardan bir tanesi, popüler yetişkin animasyonu dizisi Rock and Morty olacak. Bilim kurgu türündeki yapım, 6. sezon devam bölümleriyle karşımıza çıkacak. Öte yandan Greg Berlanti ve Sera Gamble tarafından geliştirilen psikolojik gerilim türündeki You dizisi de yeni sezonuyla sevenleriyle buluşacak. Başrollerini Penn Badgley, Victoria Pedretti, Tati Gabrielle ve Jenna Ortega’nın paylaşmış olduğu yapım, 4. sezon 1. kısım bölümleriyle platforma gelecek.

Netflix Türkiye şubat ayı takvimi içerisinde en dikkat çekici yapımlardan bir tanesi ise şüphesiz ki Formula 1: Drive to Survive belgesel dizisinin yeni sezonu oldu. Şimdiye kadar 4 sezon ve toplamda 40 bölümle hayranlarının karşısına çıkan yapım, yine Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın pilotlarına ve yarışlarına perde arkası bir bakış sunacak. Merakla beklenen yeni sezon, 24 Şubat 2023 tarihinde, 2023 şampiyonası ve açılış yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinden önce yayınlanacak.

Netflix önümüzdeki ay 2 yeni yerli projeye ev sahipliği yapacak

Netflix‘e şubat ayında gelecek yapımlar arasında iki yerli proje göze çarpıyor. Bunlardan ilki, Perihan Mağden’in aynı adlı romanından uyarlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisi olacak. Dizinin yaratıcı koltuğunda Ertan Kurtalan yer alırken; heyecan verici hikayede bir anne ile kızının kaçış öyküsüne odaklanılacak. Küçük bir kız çocuğu olan Bambi ve annesi, hayatlarını devamlı olarak birilerinden kaçarak sürdürmektedir. Lüks otellerde yaşayan ikili, yavaş yavaş hayat standartlarını düşürmek zorunda kalıyor ve cesetlerle dolu bu macerada peri masalı, yerini acı gerçeklere bırakıyor.

Şubat ayında Netflix Türkiye kataloğuna eklenecek olan bir diğer yerli proje ise Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan İyi Adamın 10 Günü filmi olacak. Bir üçlemenin ilk parçası olarak lanse edilen bu filmde Uluç Bayraktar yönetmen koltuğunda otururken; filmin başrollerini ise Nejat İşler, İlayda Akdoğan ve Nur Fettahoğlu paylaşacak.

Netflix Türkiye şubat ayı takvimi

Netflix Türkiye platformu, şubat ayında kütüphaneye eklenecek olan dizi, film ve belgesel içeriklerini duyurdu. Netflix’in YouTube kanalından gerçekleştirdiği duyuruda birbirinden dikkat çeken yapımlar için müjde verildi.

Netflix dizileri:

Detective Conan: The Culprit Hanzawa

Rick and Morty: 6. Sezon (Devam bölümleri)

You: 4. Sezon 1. Kısım

Babam Bir Ödül Avcısı

Red Rose

The Upshaws: 3. Kısım

Outer Banks: 3. Sezon

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Acayipgiller: 2. Sezon

Netflix filmleri:

Denizlerin Kızı

İyi Adamın 10 Günü

Your Place or Mine

Meşhur Hayalet Ernest

Netflix belgeselleri: