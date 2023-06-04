Steam son 30 günlük en düşük fiyatı listeleyecek

Oyun severlerin uğrak noktası olan Steam, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yeni güncellemeler üzerinde çalışıyor. Valve’in popüler oyun kütüphanesi Steam son 30 günlük en düşük fiyatı listelemeye hazırlanıyor.

Son dönemde başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok hükümet, vatandaşlarını korumak amacıyla çeşitli hizmetler sunan şirketlere yeni yaptırımlar getirmeye başladı. Oyun kütüphanesi Steam, Avrupa Birliği’ndeki oyuncuların satış fiyatları hakkında şeffaf bir fikir edinilmesi adına yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Yeni güncellemeyle Steam son 30 günlük en düşük fiyatı gösterecek

Valve’in arkasında olduğu Steam, Avrupa Birliği’ndeki oyuncuların içeriklerin satış fiyatları hakkında şeffaf bir fikir edinmesini hedefleyen bir düzenlemeye uymak adına yeni bir güncelleme üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Steam’in yeni güncellemesiyle birlikte uygulamanın içerik vitrininde de önemli bir değişikliğe gidilecek.

Avrupa Birliği’nin Omnibus Direktifi tarafından yönlendirilen değişiklik SteamDB tarafından ortaya çıkarıldı. Kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni güncelleme ile birlikte Avrupa Birliği’ndeki müşteriler bir oyunun ya da içeriğin son 30 gün içerisindeki en düşük fiyatı görüntüleyebilecek. Söz konusu düzenleme, yasa koyucuların tüketicileri yanlış veya yanıltıcı satış fiyatlarından ve satış indirimini yapay olarak şişirmek için bir oyunun fiyatını indirim döneminden önce kasıtlı olarak artıran daha az titiz yayıncılardan korumak için çalıştığı bir dönemde geldi.

Steam’in yeni düzenlemeyi tüm kullanıcılarına mı yoksa sadece Avrupa Birliği’nde bulunan kullanıcılarına mı sunacağı henüz belirsizliğini koruyor. Bu noktada Steam’in yeni güncellemesinin şimdilik Avrupa Birliği’nde bulunan kullanıcılar için sunulmaya başlandığını belirtelim. Hali hazırda Steam’in son güncellemesinde sunulan özelliğin bir benzeri, SteamDB’nin kullanışlı olan tarayıcı uzantısı üzerinden sunuluyor. Özellik dünya genelindeki tüm Steam kullanıcılara tarafından kullanılabiliyor ve eklentide Steam’deki tüm zamanların en düşük fiyatı da gösteriliyor.

Steam son olarak GameCube ve Wii oyunlarının oynanmasına imkân sağlayan Dolphin emülatörünü engellemesiyle gündeme gelmişti. Söz konusu emülatör ile kullanıcılar GameCube ve Wii platformlarındaki oyunları oynayabilecekti.

Ekip tarafından yapılan açıklamada, Nintendo’nun Steam platformunun sahibi olan Valve’e Dolphin’in PC oyun mağazasındaki sayfasına karşı bir DMCA yayından kaldırma bildiriminde bulunduğunu ve bu sayfanın şimdi kaldırıldığını iddia etti. Dolphin tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: