Spotify Zaman Kapsülü için süre doldu! Nasıl açılır?

Popüler müzik platformu Spotify geçen yıl dikkat çekici bir özellikle karşımıza çıkmıştı. Şirketin Ocak 2023 döneminde başlattığı Zaman Kapsülü özelliği, kullanıcıların gelecek yıl için bir çalma listesi oluşturup tam bir yıl sonra açılmasına imkan tanıyordu. Kullanıcıların sürpriz çalma listeleriyle buluşacakları özellik için nihayet beklenen zaman geldi.

Geçen yılın başında duyurulan özellik artık kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra platform, Zaman Kapsülü özelliğini bir gelenek haline getirmek istiyor. Bunun için kullanıcıların 2025 yılında açabilecekleri yeni bir çalma listesi oluşturmalarına izin veriyor.

Spotify Zaman Kapsülü nasıl açılır?

Spotify, geçen yıl bu özelliği kullananlara artık nihayet Zaman Kapsüllerini açma fırsatı sağlıyor. Kullanıcıların 31 Ocak tarihine kadar bu çalma listelerini görmelerine imkan veriliyor. Bunun için yalnızca birkaç saniyenizi ayırarak aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Mobil cihazınızdan playlistinabottle.byspotify.com adresini ziyaret edin. Çalma listesini başlatın. Listeyi görüntüleyin ve istediğiniz parçaları kütüphanenize dahil edin.

Spotify Zaman Kapsülü (Şişede Saklı Listem) 2025 nasıl kullanılır?

Geçtiğimiz yılki çalma listelerinize göz attıysanız, artık sıra gelecek yıl için hazırlayacağınız çalma listesinde… 2025 yılının ilk günlerinde göz atabileceğiniz bir Zaman Kapsülü oluşturmak için yine playlistinabottle.byspotify.com adresini ziyaret etmeniz, platformdaki mevcut hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ardından size yöneltilen eğlenceli birtakım sorulara seçtiğiniz parçalarla cevap vererek çalma listesini doldurun.

Tüm bu adımları sırasıyla izledikten sonra artık Zaman Kapsülünüz 2025’e yollanacak. Bu çalma listesini yalnızca önümüzdeki yılın başlarında açabileceğinizi hatırlatmakta yarar var.