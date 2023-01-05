Spotify, Zaman Kapsülü özelliğiyle çalma listenizi geleceğe taşıyor

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify, onlarca ülkede ve 50’nin üzerinde dilde hizmet veriyor. Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS platformlarında hizmet veren servis, aktif olarak milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Belirli aralıklarla kullanıcılarına sürpriz özellikler sunan şirket, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuna göre müzik önerme fonksiyonunu duyurmuştu. Son olarak ise şirketten, kullanıcılara ‘zaman yolculuğu’ yaptıracak eğlenceli bir özellik daha eklendi.

Spotify, 2024’te açabileceğiniz bir çalma listesi oluşturuyor

Spotify’dan gelen açıklamaya göre şirket, ‘Playlist in a Bottle’ adını verdiği Zaman Kapsülü özelliği ile beraber kullanıcılarına heyecan verici bir sürpriz sunuyor. Kullanıcılar, 2024 yılında açılabilecek olan bir çalma listesi oluşturabiliyor.

Spotify, gelecekte açılabilecek olan çalma listesini başlatmak için kullanıcılara belli başlı sorular yöneltiyor. Parça seçimleri oldukça öznel bir şekilde belirlenirken; kullanıcılara “2023 yılında hangi müzikleri duymak istersiniz?” ya da “En sevdiğiniz kişiyi hangi şarkı size hatırlatır?” tarzında sorular yöneltiliyor. Buna verilecek cevaplar, kullanıcıların sanal olarak oluşturdukları zaman kapsülüne ‘mühürlü’ olarak yönlendiriliyor.

Spotify Zaman Kapsülü yalnızca belirli ülkelerde kullanıcılara sunuluyor. Türkiye, Kanada, Arjantin, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere toplamda 27 ülkeden bu özelliğe erişim sağlanabiliyor. Ay sonuna kadar kullanıcılar bu özellikten yararlanmaya başlayabilirken; 2024 yılının ocak ayında ise zaman kapsülünün açılacağı belirtiliyor.

Heyecan verici bir deneyime sahip olan Spotify’ın Zaman Kapsülü özelliği, Ocak 2024’te kullanıcılara sunulmaya başlayacak. Tıpkı Spotify Wrapped özelliğinde olduğu gibi, çıkan sonuçlar sosyal ağlarda renkli birer kart görseli ile paylaşılabilecek.

Spotify Zaman Kapsülü özelliği nasıl kullanılır?

Spotify’ın Zaman Kapsülü özelliğini kullanmak için uygulamayı en son sürümüne güncellediğinizden emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu özellikten yararlanamayacaksınız. Öte taraftan bu fonksiyonun, platformun web sürümü üzerinden açılmadığını da hatırlatmakta yarar var. Android ya da iOS işletim sistemine sahip bir akıllı telefon veya tablet cihazından, aşağıdaki adımları takip ederek oldukça kolay bir şekilde sizler de bu eğlenceli deneyime katılabilirsiniz:

Akıllı telefon ya da tablet cihazınızdan http://spotify.com/playlistinabottle sayfasına giriş yapın.

Şişe, sakız makinesi, beslenme çantası, kot cebi ya da oyuncak ayı arasından favori zaman kapsülünüzü seçin.

Karşınıza çıkan bir dizi soruyu cevaplayın.

Müzikal zaman kapsülünüzü sanal olarak mühürleyin.

Spotify Zaman Kapsülü özelliği 31 Ocak 2023 tarihine kadar kullanılabilecek. Bu özellikten Premium kullanıcılar yararlanabildiği gibi, aynı zamanda platformdaki tüm ücretsiz kullanıcılar da faydalanabilecek.