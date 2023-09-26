Spotify podcast’leri yapay zeka ile farklı dillere çeviriyor

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, yapay zeka tabanlı yeni özelliği ile podcast içeriklerinde adeta bir devrim yaratmayı amaçlıyor. Şirket, içeriklere olan erişilebilirliğini artırmak adına yayıncıların kendi seslerini kullanarak diğer dillere çeviri yapan AI destekli bir sesli çeviri özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Şu anda bu yenilik, belirli bölgelerde az sayıda podcast yayıncısı tarafından test edilmeye başlanmış durumda.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre şirket şu anda yeni aracı ile İngilizce podcast içeriklerini İspanyolcaya çevirmek için bazı yayıncılar ile ortaklık kurmaya başladı. Şu anda çeviri özelliği yalnızca bu iki dil arasında kullanılabilirken, ilerleyen haftalarda ise Fransızca ve Almanya çevirilerin desteklenmeye başlayacağı vurgulanıyor. Türkçe dil desteğinin ne zaman kullanılabileceği ise şimdilik ne yazık ki paylaşılmış değil.

Spotify, yapay zeka podcast çevirileri için OpenAI ile anlaştı

Spotify, yapay zeka tabanlı yeni podcast çeviri özelliği için Dall-E ve ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI şirketiyle anlaşma sağladı. Şimdiden dünya çapında büyük bir ilgi görmeye başlayan bu özelliğin omurgasını OpenAI imzalı Whisper ses transkripsiyon aracı oluşturuyor. Ancak şirket bu teknolojiyi podcast yayıncılarının kendi sesinin sentezlenmiş bir versiyonunu yeniden üretebilen başka bir teknolojiyle birleştiriyor. Bu sayede dinleyicilere daha doğal ve akıcı bir deneyim sağlanıyor.

Do you dream of a world where some of the top podcasts would be spoken in your native language? Well, that’s now possible. We’re excited to pilot Voice Translation, a groundbreaking feature powered by AI that translates podcasts into additional languages—all in the podcaster’s… pic.twitter.com/7ebVwF99hD — Spotify News (@SpotifyNews) September 25, 2023

Spotify Kişiselleştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziad Sultan, platformun yeni özelliği ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yayıncının kendi sesini farklı diller ile bir araya getiren Sesli Çeviri özelliği, dünyanın her yerindeki dinleyicilere yeni podcast yayıncılarını her zamankinden daha özgün bir şekilde keşfetme ve onlardan ilham alma gücü veriyor.”

Yapay zeka şirketi OpenAI güvenlik ve gizlilik endişeleri yüzünden aracın kullanılabilirliğinin şu anda sınırlı tutulduğunu aktarıyor. Bu bağlamda Spotify’ın İngilizceden İspanyolcaya çevrilen ilk denemelerinde yalnızca Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons ve Steven Bartlett gibi popüler yayıncılara yer veriliyor. Fakat şirket önümüzdeki haftalarda bu grubu daha da genişletmeyi amaçlıyor. Söz konusu teknolojinin tam versiyonunun dünya genelinde ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.