Spotify podcast’leri yapay zeka ile farklı dillere çeviriyor

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, yapay zeka tabanlı yeni özelliği ile podcast içeriklerinde adeta bir devrim yaratmayı amaçlıyor. Şirket, içeriklere olan erişilebilirliğini artırmak adına yayıncıların kendi seslerini kullanarak diğer dillere çeviri yapan AI destekli bir sesli çeviri özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Şu anda bu yenilik, belirli bölgelerde az sayıda podcast yayıncısı tarafından test edilmeye başlanmış durumda.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre şirket şu anda yeni aracı ile İngilizce podcast içeriklerini İspanyolcaya çevirmek için bazı yayıncılar ile ortaklık kurmaya başladı. Şu anda çeviri özelliği yalnızca bu iki dil arasında kullanılabilirken, ilerleyen haftalarda ise Fransızca ve Almanya çevirilerin desteklenmeye başlayacağı vurgulanıyor. Türkçe dil desteğinin ne zaman kullanılabileceği ise şimdilik ne yazık ki paylaşılmış değil.

Spotify, yapay zeka tabanlı yeni podcast çeviri özelliği için Dall-E ve ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI şirketiyle anlaşma sağladı. Şimdiden dünya çapında büyük bir ilgi görmeye başlayan bu özelliğin omurgasını OpenAI imzalı Whisper ses transkripsiyon aracı oluşturuyor. Ancak şirket bu teknolojiyi podcast yayıncılarının kendi sesinin sentezlenmiş bir versiyonunu yeniden üretebilen başka bir teknolojiyle birleştiriyor. Bu sayede dinleyicilere daha doğal ve akıcı bir deneyim sağlanıyor.

Do you dream of a world where some of the top podcasts would be spoken in your native language? Well, that’s now possible. We’re excited to pilot Voice Translation, a groundbreaking feature powered by AI that translates podcasts into additional languages—all in the podcaster’s… pic.twitter.com/7ebVwF99hD

— Spotify News (@SpotifyNews) September 25, 2023