Google Çeviri, Duolingo’ya meydan okuyarak kullanıcılara yeni diller öğretecek

Google, Çeviri (Translate) uygulamasına getireceği Practice (Pratik) adlı yeni özellik ile adeta Dualingo'ya meydan okuyor.

Test aşamasında olan bu yenilik, kullanıcılara yeni diller öğrenme imkanı vaat edecek.

Şimdilik sınırlı sayıda dil desteğine sahip olan özelliğin ilerleyen zamanlarda Türkçe de dahil olmak üzere daha fazla dil seçeneğine ulaşması bekleniyor.

Google Çeviri, “Practice” (Pratik) adı verilen yeni bir özellikle karşımıza çıkarak kullanıcılara yeni diller öğretmeyi amaçlıyor. Bir Android APK’sının parçalanması sırasında keşfedilen ve yakın zamanda önizlemesi sunulan bu özellik, çeviri uygulamasını Duolingo’ya gerçek bir rakip haline getiriyor.

Google’ın geliştirdiği bu yenilik zorluk seviyesi belirleme, ilerleme takibi ve günlük aktiviteler gibi yeteneklere sahip olacak. Şu anda Beta aşamasında olan işlev, muhtemelen gelecekte Google tarafından abonelik platformlarına entegre edilecek.

Google Çeviri dil pratiği yapmanıza izin verecek

Google özel uygulamaların aksine mevcut ekosistemine doğrudan entegrasyona odaklanıyor. “Practice” özelliği bağlamsallaştırılmış alıştırmalar sunmak için mevcut çeviri yeteneklerinden yararlanıyor.

Kullanıcılar seviyelerini (temel, orta, ileri) seçebiliyor. Selamlaşma, restoranda sipariş verme veya yol tarifi sorma gibi önceden tanımlanmış senaryoları pratik edebiliyor.

Şimdiden büyük dikkat toplayan bu yenilik, basit bir metin açıklamasıyla kendi öğrenme senaryolarınızı oluşturma olanağı vaat ediyor. Bu gelişmiş özelleştirme, mevcut geleneksel çözümlerin sunduğu özelliklerin ötesine geçerek her öğrencinin özel ihtiyaçlarına uyum sağlayacak gibi görünüyor.

Desteklenen dil seçenekleri şimdilik sınırlı durumda

AndroidAuthority’nin haberine göre Google’ın yeni özelliği şu anda arayüz birden fazla dili desteklese de pratik yapmak için yalnızca İngilizce, Portekizce, Fransızca ve İspanyolca mevcut. Sistem dinleme anlama, ifade ve etkileşim becerilerini bir araya getiren çeşitli alıştırmalar sunuyor. Zorluk seviyesini gerçek zamanlı olarak ayarlama olanağı sağlıyor.

Rakipleri gibi Google da etkileşimi sürdürmek için bir ilerleme takibi ve günlük aktivite sistemi entegre ediyor. Arayüz belirlenen hedefleri görüntülüyor. Öğrenilen kelimeleri sayarak bir ilerleme ve oyunlaştırma dinamiği yaratıyor.

Yeni özellik ücretli abonelik paketlerine eklenecek

Google Çeviri’nin Beta sürümünde, gelecekte para kazanma potansiyelini ima eden “sınırsız erken erişim” içeren bir “deneme süresi” ibaresi açıkça belirtiliyor.

Google bu özelliği mevcut yapay zeka aboneliklerine entegre edebilir ya da özel bir freemium modeli sunabilir. Şirket, YouTube ve Gemini arasında giderek freemium’a doğru ilerliyor ve bu listenin biraz daha uzaması da muhtemel görünüyor.

Son olarak Google’ın geçtiğimiz aylarda Meet uygulaması için gerçek zamanlı sesli çeviri özelliği ile karşımıza çıktığını da ekleyelim.