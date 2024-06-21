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    Sony Xperia VII kamera tasarımı ortaya çıktı

    Merakla beklenen amiral gemisi Sony Xperia VII modelinin kamera tasarımı ortaya çıktı. Şirketin kamera modülünde yeni bir tasarım benimseyeceği anlaşıldı.
    Sony Xperia VII kamera

    Japon teknoloji devi Sony geçen ayın ortalarında yeni amiral gemisi telefonu Xperia 1 VI ile karşımıza çıkmıştı. Etkileyici bir performans ortaya koyan akıllı telefon modeli yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 48 MP ana kameraya sahip üçlü kamera seti ve olağanüstü görüntüleme deneyimiyle dikkatleri üzerinde topladı. Şimdi ise şirket yeni bir modelle ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor.

    Sony’nin merakla beklenen yeni telefonu Xperia 1 VII için geri sayım başlarken, cihazın kamera tasarımı sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Çinli kaynaklar tarafından sızdırılan ön gösterimlerde cihazın mobil fotoğrafçılık yetenekleriyle ilgili önemli ipuçları sunuldu.

    Sony Xperia VII kamera detayları belli oldu

    GSMArena’nın haberine göre yeni Sony telefonu kamera tasarımı konusunda seride önemli bir yeniliğe imza atacak. Bilindiği üzere serinin önceki modellerinde şirket geleneksel dikey kamera modülü tasarımıyla karşımıza çıkıyordu. Ancak Sony’nin artık bundan vazgeçtiği ortaya çıktı.

    Sony Xperia 1 VII modelinin kamera tasarımı ile ilgili sızdırılan görüntüde şirketin neden böyle bir değişikliğe gittiği anlaşılabiliyor. Bu değişikliklerle birlikte şirket telefoto lensi diğer kameralardan ayırarak daha büyük bir 1/2 telefoto sensöre ev sahipliği yapacak. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse geçen ay piyasaya çıkan Sony Xperia 1 VI modelinde 1/3,5 inçlik bir telefoto sensöre yer verilmişti. Bu iyileştirmelerle beraber ayrıca yakınlaştırma için 70 ila 200 mm arasında değişken odak sunulacağı öne sürülüyor.

    Sony Xperia VII kamera tasarımı
    Görsel: Weibo / GSMArena

    Telefoto sensör her ne kadar diğerlerine göre daha ayırt edici bir tasarımla karşımıza çıkacak olsa da diğer kameralarda da mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir performans sunulması bekleniyor. Xperia 1 VI ile aynı şekilde 1/1,3 inç sensörlü ana kameranın karşımıza çıkacağı ifade ediliyor. Öte yandan ultra geniş açılı lenste 1/2,55 inç ya da 1/2,3 inçlik bir sensör yer alacağı aktarılıyor. Üçlü kamera setinde ayrıca çift katmanlı piksel teknolojisinin kullanılmaya devam edileceği söyleniyor.

    Telefoto kamera ve LED flaş için ayrı bir ada tasarımı ile karşımıza çıkacak Sony Xperia 1 VII modeli mobil fotoğrafçılar için üst düzey bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Raporda yer alan bilgilere göre şirketin bu yıl Xperia 5 VI modelini piyasaya sürmesi beklenmezken, Xperia 1 serisinin markanın tek üst düzey telefon ailesi olacağı aktarılıyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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