Sony açıkladı: PlayStation 5 satış rakamları belli oldu

Japon teknoloji devi Sony önemli bir rapor ile karşımıza çıktı. Şirket, PlayStation 5 satış rakamları hakkında güncel bilgileri paylaştı. Açıklanan bilgiler doğrultusunda popüler oyun konsolu, Ekim ve Aralık ayları arasında 7,1 milyon birim satışına ulaştı. Toplamda ise cihazın dünya genelinde 32,1 milyon adet satıldığı duyuruldu.

PlayStation 5 satış rakamları God of War’un da etkisiyle yükselişe geçti

Eylül 2022’nin sonunda Sony, 25 milyon adet PS5 sattığını duyurmuştu. Tatil sezonunun bu süreçte büyük bir satış başarısına etki ettiği tahmin edilirken; öte yandan PlayStation’a özel olarak geliştirilen God of War Ragnarok’un 11 milyonu aşan satışının da bunda etkili olduğu düşünülüyor.

Sony tarafından açıklanan diğer veriler arasında ise 31 Aralık 2022 tarihine kadar PSN platformundaki aktif kullanıcı sayısının 112 milyonu aştığı açıklandı. PlayStation Plus abonelerinin sayısı ise 46,4 milyonu geride bıraktı. Aynı dönemde PS4 ve PS5 için oyun ve genişletmelerin 86,5 milyon adet satıldığını bildirildi.

Sony’nin kendi oyunları Ekim – Aralık döneminde 20,8 milyon adede ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 11,3 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan geçtiğimiz çeyrekteki toplam satışların yüzde 62’sinin fiziksel kopyalar yerine dijital sürümlerden oluştuğu kayıtlara geçti.

Tüm bunların yanı sıra Sony,PlayStation 5 sevkiyat sayısını artırarak daha fazla konsol satmayı planlıyor. Sony Interactive Entertainment marka, donanım ve çevre birimlerinden sorumlu başkan yardımcısı Isabelle Tomatis, bu haftanın başlarında “Bir PlayStation 5 konsolu satın almak istiyorsanız, dünyanın dört bir yanındaki perakendecilerde bulmak artık çok daha kolay olmalı” dedi.

2022 mili yılı sonuna kadar şirket, PlayStation 5 satış rakamları için 18 milyon hedefini sürdürüyor. Bunun için şirketin mart ayının sonuna kadar 5,2 milyon birim daha fazla satması gerekiyor. Sevkiyatların artırılması ile birlikte Sony’nin bu hedefi rahat bir şekilde karşılayabileceği düşünülüyor.

Mali raporlarının sunumu sırasında Sony, PlayStation 5’in yeni bir tüketici kitlesini başarılı bir şekilde kendine çektiği vurgulandı. Şirkete göre, konsolun mevcut tabanının en az yüzde 30’u, PlayStation 4 cihazını daha önce hiç kullanmamış olan insanlardan oluşuyor.

PlayStation 5 özellikleri ve fiyatı

30 milyondan fazla satışa ulaşmayı başaran PlayStation 5 oyun konsolu etkileyici bir donanıma ev sahipliği yapıyor. PS5 özellikleri arasında öne çıkan detaylar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

8 çekirdekli AMD Zen 2 işlemci

10,28 TFLOPS grafik işlem gücü sunan RDNA 2 GPU

16 GB GDDR6 RAM

4K destekli görüntü çıkışı

3D audio desteği

SSD veri depolama sistemi

Oyunlar arasında hızlı geçiş yapma

Desteklenen oyun medyaları: Blu-Ray Disk, Dijital Oyun İndirmeleri

PlayStation 5’in fiyatı, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Cihaz şu anda ülkemizde yaklaşık 18 bin TL karşılığında raflarda yer alıyor.