God of War Ragnarok, 3 ayda rekor satışa ulaştı!

9 Kasım 2022 tarihinde piyasaya çıkan God of War Ragnarok kısa bir süre içinde rekor satış başarısına ulaştı. Santa Monica Studios tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment imzasıyla geliştirilen oyun aksiyon ve macera türlerini harmanlayarak ilk olarak Playstation 4 ve PlayStation 5 konsollarına geldi. İlk haftasında 5,1 milyon adet satarak önemli bir eşiği geride bırakan yapım, PlayStation tarihinin en hızlı satan birinci taraf oyunu olarak da kayıtlara geçti. Ortaya çıkan son veriler, oyunun başarısını katlayarak büyütmeye devam ettiğini gözler önüne serdi.

God of War Ragnarok serinin başarısını devam ettiriyor

Sony Interactive Entertainment tarafından açıklanan verilere göre God of War Ragnarok yalnızca üç ay gibi kısa bir süre içinde 11 milyon kopya satmayı başardı. Bu etkileyici rakamlar, geliştirici şirket olan Santa Monica Studio tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden oyunculara duyuruldu.

Santa Monica Studio, resmi profilinde ulaşılan bu dönüm noktası için hayranlarına teşekkür ederek, başarılı satış grafiğinden dolayı gurur duyduklarını aktardı. Kratos ile Atreus’un yolculuğundaki tüm destekleri için şirket, oyuncuları onurlandırdı.

Elbette ki God of War Ragnarok’un ulaşmış olduğu bu başarı, oyunun ilk rekoru değildi. 9 Kasım tarihinde PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsolları için özel olarak piyasaya sürülen yapım, Sony’nin açıkladığı veriler doğrultusunda, henüz lansman haftasında 5,1 milyon kopya satarak kısa sürede en çok satan PlayStation Exclusives oyunu olarak tarihe geçti.

Daha önce Sony, 2018 yılında piyasaya çıkan God of War’ın 23 milyon kopya satarak, heyecan verici bu yapımın PlayStation’a özel olan en büyük oyunlardan biri haline geldiğini açıklamıştı. Görünüşe göre serinin devam oyunu da aynı başarıyı devam ettirmek için emin adımlar ile yürüyor.

PlayStation Store’da 799,99 TL’den satılıyor

2018 yılında PlayStation 4 konsoluna özel olarak piyasaya sürülen God of War oyunu, geçtiğimiz yılın sonbaharında bir devam oyunuyla karşımıza çıktı. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi yine etkileyici ve son derece derinlikli bir hikaye ile karşımıza çıkan oyun, bu defa daha gerçekçi grafiklerle hayranlarını büyülemeyi başardı.

Olağanüstü bir atmosfere ev sahipliği yapan oyun, geliştirilmiş fizik efektlerini bünyesinde taşıyor. Eleştirmenler ve oyunculardan tam not almayı başaran oyun; hikayesi, anlatımı ve unutulmaz karakterleri ile her zamankinden daha eğlenceli ve sürükleyici bir macera sunuyor.

God of War Ragnarok oyunu PS4 ve PS5 platformları için satılıyor. PS Store’da listelenmeye devam eden oyun 799,99 TL karşılığında satılıyor. Oyunun PlayStation 5 sürümünde titreşim işlevi ve tetik efektleri için destek seçeneği de yer alıyor. Bu sayede oyuncular DualSense kablosuz kontrol cihazlarıyla daha iyi bir performansa ulaşabiliyor.