ŞOK’tan Redmi Note 13 Pro için 4 bin 500 TL indirim fırsatı

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenler için ŞOK’tan müjdeli haber geldi. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin orta segment akıllı telefon pazarın hitap eden yüksek performanslı cihazı Redmi Note 13 Pro için cazip bir indirim fırsatı duyuruldu.

ŞOK 22 Mayıs aktüel ürün kataloğu listesinde yer alan Redmi Note 13 Pro modeli önemli bir indirimle dikkat çekiyor. Performans canavarı donanımıyla kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralayan cihaz, kaçırılmayacak bir fırsatla tüketicilere hitap ediyor. Peki ya Redmi Note 13 Pro’nun ŞOK mağazalarında indirimli fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Redmi Note 13 Pro indirimli fiyatı

İlk olarak geçen yılın sonlarında Çin pazarında tanıtılan, bu yılın Ocak ayında ise küresel pazara giriş yapan Redmi Note 13 serisi akıllı telefon ailesi büyük bir indirim avantajıyla dikkat topladı. Xiaomi’nin resmi internet sitesinde Redmi Note 13 Pro’nun fiyatı 18 bin 499 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Fakat ŞOK mağazaları “Haftanın Fırsatları” kapsamında cihazı 14 bin 999 TL’den tüketicilerle buluşturuyor. Böylelikle tüketiciler için 4 bin 500 TL’lik bir indirim ayrıcalığı tanınıyor.

Bunun yanı sıra serinin diğer modelleri de benzer indirimlerden yararlanıyor. Serideki standart model olan Redmi Note 13 cihazı 11 bin 299 TL’den alıcıların karşısına çıkarken, serinin en gelişmiş sürümü olarak lanse edilen Redmi Note 13 Pro Plus ise 23 bin 699 TL karşılığında satılıyor.

Redmi Note 13 Pro’nun teknik özellikleri

Xiaomi’nin yüksek performanslı akıllı telefonu olan Redmi Note 13 Pro modeli 120 Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük kalitesine sahip 6,67 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini temel alan MIUI 14 arayüzüyle çalışmaya başlayan ürün, MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 Ultra çipinden güç alıyor.

12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanına ev sahipliği yapan akıllı telefon, arka tarafta 200 MP’lik ana kamerasıyla etkileyici bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sağlıyor. Buna ek olarak arkadaki üçlü kamera setinde 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP’lik bir makro sensör taşınıyor. Ön kısımdaysa 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

67 watt hızlı şarj desteğiyle kullanıcı dostu bir yapıya sahip olan Redmi Note 13 Pro, 5.100 mAh pil kapasitesi taşıyor. Son olarak cihazda Bluetooth 5.2, IP54, Wi-Fi 5, NFC, stereo ses ve USB-C destekleri yer aldığını da eklemekte yarar var.