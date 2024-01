Skul: The Hero Slayer önemli bir dönüm noktasına ulaştı

2021 yılında PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında piyasaya çıkan Skul: The Hero Slayer oyunu önemli bir dönüm noktasını aştı. Sevilen oyun, 2023 yılının son saatlerine girerken, 2 milyon oyuncu satısını geride bıraktığını duyurdu.

Henüz kısa bir sürede büyük bir satış başarısına ulaşan oyun, eleştirmenler ve oyunculardan tam not alarak dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Roguelite macera-aksiyon türündeki bu yapım, özellikle de zorluk seviyesi ve karakter özelleştirme seçenekleriyle büyük bir beğeni topluyor. Şimdiye kadar birçok ödüle layık görülen bu indie yapım, adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor.

NEOWIZ tarafından geliştirilen 2D platform oyunu, 2021’de piyasaya sürülmesine rağmen sürekli olarak yeni içerik güncellemeleri almaya devam ederek oyuncuların beğenisini toplamayı başardı. Oldukça büyük ilgi görmeye devam eden yapımla alakalı geliştiriciler şu açıklamada bulunarak hayranlarına teşekkür etti:

Hello little Skeletons!

We are beyond excited to announce that Skul: The Hero Slayer has surpassed 2 million copies in sales.

We would like to express sincere gratitude to everyone for playing and giving tremendous support up until now.

Thank you so much for all your supports!! pic.twitter.com/gQyjDiEIm1

— Skul: The Hero Slayer (@HeroSkul) December 28, 2023