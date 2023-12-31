Skul: The Hero Slayer önemli bir dönüm noktasına ulaştı

2021 yılında PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında piyasaya çıkan Skul: The Hero Slayer oyunu önemli bir dönüm noktasını aştı. Sevilen oyun, 2023 yılının son saatlerine girerken, 2 milyon oyuncu satısını geride bıraktığını duyurdu.

Henüz kısa bir sürede büyük bir satış başarısına ulaşan oyun, eleştirmenler ve oyunculardan tam not alarak dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Roguelite macera-aksiyon türündeki bu yapım, özellikle de zorluk seviyesi ve karakter özelleştirme seçenekleriyle büyük bir beğeni topluyor. Şimdiye kadar birçok ödüle layık görülen bu indie yapım, adından sıkça söz ettirmeyi sürdürüyor.

Skul: The Hero Slayer oyunu 2 milyondan fazla sattı

NEOWIZ tarafından geliştirilen 2D platform oyunu, 2021’de piyasaya sürülmesine rağmen sürekli olarak yeni içerik güncellemeleri almaya devam ederek oyuncuların beğenisini toplamayı başardı. Oldukça büyük ilgi görmeye devam eden yapımla alakalı geliştiriciler şu açıklamada bulunarak hayranlarına teşekkür etti:

“Merhaba küçük iskeletler! Skul: The Hero Slayer’ın satışlarının 2 milyon kopyayı aştığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Şu ana kadar oynadıkları ve muazzam destek verdikleri için herkese içten şükranlarımızı sunmak isteriz. Tüm destekleriniz için çok teşekkür ederiz!”

Hello little Skeletons!

We are beyond excited to announce that Skul: The Hero Slayer has surpassed 2 million copies in sales.

We would like to express sincere gratitude to everyone for playing and giving tremendous support up until now.

Thank you so much for all your supports!! pic.twitter.com/gQyjDiEIm1 — Skul: The Hero Slayer (@HeroSkul) December 28, 2023

Yapılan açıklamaya göre oyunun elde ettiği bu başarı PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC (Steam & Epic Games Store) platformlarındaki tüm satışları kapsıyor. Steam’de 41 binden fazla incelemeye sahip olan oyun, yüzde 93 oranında olumlu yorumlar toplamayı başarıyor. Şu anda “Çok Olumlu” etiketiyle listelenen yapım, Roguelike türünün en popüler oyunları arasında kabul ediliyor.

Skul: The Hero Slayer’ın elde etmiş olduğu bu başarı, indie oyunların günümüzde artık daha popüler bir hale gelmeye başladığına da işaret ediyor. Oyuncuların iskelet bir savaşçı olan Skul’u kontrol edip kıyasıya bir savaşa çıkacakları oyunda heyecan dolu bir atmosfer sunuluyor.

Popüler oyun Epic Games Store platformunda normal şartlarda 33 TL’den satılırken, 10 Ocak 2024’e kadar devam eden kampanyayla birlikte yüzde 50 indirimle fiyatlar 16,50 TL’ye düşüyor.

Skul: The Hero Slayer sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: