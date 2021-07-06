Sınırları ortadan kaldıran dijital gönüllülük sistemi: e-Gönüllü

e-Gönüllü, “STK’lar ile gönüllüleri dijital platformda bir araya getirerek sağladığı online gönüllülük sistemi ve teknoloji iş birlikleriyle sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşme süreçlerine destek sağlayan bir sosyal girişim” olarak tanımlanıyor.

2020’nin Mayıs ayında Büşra Şahin tarafından kurulan ve gönüllülüğün “e-” halini Türkiye’ye kazandırmaya çalışan e-Gönüllü; gönüllülüğün dijital boyutunu gündeme getirirken, dijital gönüllüleri ile sivil toplum faaliyetlerinin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlıyor.

Geçmiş sivil toplum deneyimlerinde fark edilen ihtiyaçlara yönelik kurulan e-Gönüllü, sivil toplum örgütlerininin dijitalleşme süreçlerine destek sağlayarak uçtan-uca dijital gönüllülük faaliyetlerini yürütüyor.

e-Gönüllü sağladığı online gönüllülük ve teknoloji işbirlikleri ile sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin dijitalleşmesine destek sağlayarak bilinirlikleri ve faaliyetlerini tüm Türkiye’ye ulaştırmalarını sağlamayı hedefliyor.

İşbirlikleri ve destekçiler

Hali hazırda; Raklet, Sertifier, Paraşüt, ZEO gibi 15’den fazla şirket ile teknoloji işbirlikleri bulunan e-Gönüllü, işbirliği kapsamında servis sağlayıcı konumuna geçerek, teknoloji şirketlerinin hizmetlerini bünyelerinde bulunan STK’lara indirimli bir şekilde sunmalarını sağlıyor. Yani her iki taraf için de bir kazan-kazan durumu oluştuğunu söylemek mümkün.

e-Gönülü aracılığı ile birçok STK teknoloji hizmetlerine indirimli ulaşırken, teknoloji şirketleri de iş birliği doğrultusunda birçok STK’ya ile tek bir platform üzerinden ulaşabiliyor. Partnerlik sağlamak isteyen teknoloji şirketlerinde ise ortaklık enerjisine ve hizmetlerin STK ihtiyaçları ile uyumuna mutlaka dikkat ediliyor.

Alan sınırlaması yok

“Sınırları ortadan kaldıran dijital gönüllülük sistemi” mottosuyla yola çıkan e-Gönüllü için herhangi bir alan sınırlaması da olmadığı belirtiliyor. Hali hazırda proje bünyesinde TEGV, WWF, Buldan gibi farklı alanlarda hizmet veren ve gönüllü ihtiyaçları olan 40’tan fazla e-STK bulunuyor.

Nasıl e-Gönüllü olabilirsiniz?

Gönüllü olmak isteyen adaylar, resmi internet sitesinde bulunan “Projeler” sayfasında STK proje çağrılarına başvuru yapabiliyor. Gerekli işlemlerin ardından ilgili aday Slack grubuna alınıyor. Akabinde gerçekleştirilen Dijital Gönüllülük Nedir? eğitimi sonrasında ise gönüllüler ve STK’lar birbirleriyle eşleşiyor ve faaliyetlerine başlıyor.

Kimler e-Gönüllü olabilir?

e-Gönüllü olmanın hiçbir kıstası olmadığı belirtiliyor. Yani yaşınız veya mesleğiniz ne olursa olsun; ya da konumunuz neresi olursa olsun gönüllülük yapabiliyorsunuz. Özetle, sorunlara çözüm arayan herkes e-Gönüllü olabiliyor.

Detaylı bilgi için egonullu.com adresini ziyaret edebilirsiniz.