Silent Hill: Ascension yayın tarihi belli oldu

Japon oyun devi Konami tarafından geliştirilen ve ilk oyunu 1999 yılında PlayStation konsoluna özel olarak piyasaya çıkan hayatta kalma – korku temalı video oyunu serisi Silent Hill, şimdiye kadar birçok devam oyunu, spin-off ve yeniden yapımla hayranları karşısına çıktı. Karanlık ve kasvetli atmosferi ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran seri, oyun endüstrisinde önemli bir etki yarattı. Tüm zamanların en iyi korku oyunları arasında kabul edilen yapım ayrıca sinema filmi, roman ve çizgi romanlar da dahil olmak üzere pek çok farklı disipline uyarlandı.

Şimdi ise popüler video oyunu serisi bir interaktif dizi olarak hayranları karşısına çıkacak. Dijital platformda yayınlanacak olan yapım, izleyicilerin etkileşimli bir seyir deneyimine sahip olmalarına katkıda bulunacak. Merakla beklenen Silent Hill: Ascension dizisi için yayın tarihi nihayet açıklandı. İşte detaylar…

Silent Hill: Ascension çıkış tarihi ve fragmanı geldi

Genvid Entertainment tarafından hazırlanan interaktif dizi, Cadılar Bayramı’nın kutlandığı tarih olan 31 Ekim‘de izleyicisi ile buluşacak. Aynı zamanda beklenen dizinin gizemini biraz daha ortaya çıkaran sırlarla dolu yeni bir fragman da yayınlandı. Dizinin öyküsü, aralarında korkunç bağlantıyı keşfetmek için trajedilerin üstesinden gelmeye çalışan iki ailenin dramını konu alacak.

Korku türünün hayranları tarafından büyük bir sabırsızlıkla beklenen Silent Hill: Ascension dizisi, Sony konsoluna sahip olan kullanıcılar için PlayStation 4 ve PlayStation 5 cihazları üzerinde Sony Pictures Core uygulaması aracılığıyla erişilebilecek. Ayrıca yapım akıllı TV ve Xperia cihazlar için Bravia Core‘da da gösterilecek.

31 Ekim’de ekranlara gelecek olan interaktif Silent Hill dizisi ile ilgili daha önce ortaya çıkan bazı iddialar, zaten beklenen yapımın Ekim ayı içinde yayınlanacağını öne sürüyordu. Gelen son açıklamalarla birlikte iddiaların doğruluğu onaylanmış oldu. Dizi, korku türü hayranlarını memnun edecek sürükleyici bir hikaye vaat ediyor.

Ortaya çıkan ilk ayrıntılara göre Silent Hill: Ascension, Pennsylvania’da yer alan Hope’s Junction adlı sorunlu bir kasabada geçecek. Bu kasaba, ekonomisini büyük ölçüde olumsuz etkileyen bir çelik fabrikasında meydana gelen ölümcül bir kazanın ardından yeniden inşa edilecek ve olaylar gelişecek.